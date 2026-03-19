ניצחון או תבוסה? ההחלטה הדרמטית של פיפ"א על ישראל

הכרעת פיפ"א נחשפת: אחרי חודשים של מתח והתלונה הפלסטינית להשעיית ישראל, הארגון פרסם את החלטתו הדרמטית – אלו הצעדים שננקטו נגד ההתאחדות הישראלית והעונש הכבד שהוטל

פיפ"א הודיעה היום (חמישי) כי לא תפעל נגד ההתאחדות לכדורגל בישראל בעקבות תלונה רשמית שהגישה ההתאחדות הפלסטינית, אך במקביל קנסה את ההתאחדות הישראלית ב־150 אלף פרנק שווייצרי בגין עבירות משמעת הכוללות אפליה והתנהגות פוגענית.

ההחלטה התקבלה לאחר ישיבת מועצת פיפ"א, במסגרתה נבחנה תלונת ההתאחדות הפלסטינית שהוגשה בשנת 2024. במסגרת התלונה נטען כי ישראל מפרה את תקנון פיפ"א בכך שהיא מאפשרת לקבוצות ביהודה ושומרון להשתתף בליגה הלאומית, ואף הועלתה דרישה להשעות את חברותה של ישראל בארגון.

בפיפ"א הבהירו כי לא יינקטו צעדים בנושא, וציינו כי המעמד המשפטי של יהודה ושומרון נותר "בלתי מוסדר ומורכב מאוד" לפי המשפט הבינלאומי, ולכן אין בסיס לפעולה במסגרת תקנון הארגון.



כדורגלן העבר הישראלי חושף: "אני מכור לסמים"

לצד זאת, הארגון כן קיבל החלטה משמעתית נגד ההתאחדות הישראלית והטיל עליה קנס בסך 150 אלף פרנק שווייצרי, כ־190 אלף דולר. לפי פיפ"א, הקנס נוגע לעבירות של "אפליה והתנהגות גזענית", וכן "התנהגות פוגענית והפרות של עקרונות המשחק ההוגן".

עוד נקבע כי שליש מסכום הקנס יוקצה ליישום תוכנית מקיפה למניעת אפליה. לפי ההחלטה, ההתאחדות הישראלית תידרש לגבש תוכנית שתכלול רפורמות, נהלים, מנגנוני פיקוח וקמפיינים חינוכיים, אשר יופעלו לאורך עונה שלמה באצטדיונים ובערוצים רשמיים, בכפוף לאישור פיפ"א.

נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, התייחס להחלטה ואמר כי הארגון אינו יכול לפתור סכסוכים גיאופוליטיים, אך הדגיש כי בכוונתו להשתמש בכדורגל ככלי לקידום דיאלוג ושלום.