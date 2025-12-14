הנשיא הרצוג מתייחס לפיגוע הקשה באירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה באוסטרליה: "מתפללים לרפואת הפצועים, מנחמים באהבה את משפחות החללים"

פיגוע טרור רצחני אירע היום (ראשון) באוסטרליה, באירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה של הקהילה היהודית בבית חב"ד.

נשיא המדינה הרצוג נתבשר על פיגוע הטרור המזעזע במהלך טקס פרס העלייה והקליטה לעולים פורצי דרך. הוא עצר את מהלך הטקס ופנה לנוכחים באולם: "בשעות אלה ממש, אחינו ואחיותינו בסידני באוסטרליה, נמצאים תחת מתקפת טרור בזמן הדלקת נר חנוכה באירוע חב״ד בחוף בונדי. יהודים רבים שבאו להדליק נר ראשון של חנוכה באחת הקהילות המפוארות ביותר בעולם והותקפו על ידי מחבלים נפשעים".

עוד אמר הרצוג: "אנחנו שולחים מכאן חיזוק לאחינו ואחיותינו בקהילה היהודית באוסטרליה הלב מחסיר פעימה בכל מקום, כשהוא שומע מה עובר על אחינו ואחיותינו – אנחנו התרענו שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת באוסטרליה".

לסיום ציין הנשיא: "אנחנו מתפללים לרפואת הפצועים, מנחמים באהבה גדולה את משפחות החללים ומקווים שנדע בשורות טובות יותר״.