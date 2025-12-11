שר החינוך, יואב קיש, הודיע על מדיניות חדשה בבתי הספר היסודיים: החל ממחציתה השנייה של שנה"ל תשפ"ו (ט"ו בשבט) – ייאסר שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר היסודיים

שר החינוך יואב קיש הודיע לפני זמן קצר על רפורמה דרמטית בבתי הספר היסודיים, לפיה החל מ־2 בפברואר (ט"ו בשבט) תיושם בבתי הספר היסודיים מדיניות חדשה שלפיה לא יתאפשר שימוש בטלפונים ניידים לילדים בשטח בית הספר.

על פי המדיניות החדשה, השימוש במכשירים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים שבהם יאשר הצוות החינוכי שימוש מבוקר לצורכי למידה. מטרת המהלך, לדברי קיש, היא לאפשר מרחב שבו תלמידים יוכלו לפתח ולשכלל מיומנויות חברתיות ורגשיות, לשפר את האקלים החינוכי ולאפשר מיקוד בלמידה.

המדיניות גובשה בעקבות עבודת מטה רחבה בלשכת מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני, שבחנה מחקרים ומגמות בעולם בנוגע להשפעת השימוש בטלפונים על רווחת התלמידים, על האקלים הבית ספרי, על הסביבה הלימודית ועל המיומנויות הרגשיות והחברתיות הנדרשות במציאות המשתנה. המהלך מהווה רכיב נוסף במדיניות מערכתית רחבה שמטרתה לצמצם הסחות, לחזק קשרים חברתיים ולהבטיח תנאים מיטביים ללמידה.

היישום יכלול תכניות חינוכיות בכיתות ושיח עם הורי התלמידים, כדי להטמיע שימוש מאוזן בטלפונים, למנוע שימוש לרעה ברשתות חברתיות ולצמצם חשיפה לתכנים שאינם תואמי גיל. הדגש הוא על טיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות ועל עידוד מפגשים בין תלמידים פנים אל פנים.

משרד החינוך ילווה את בתי הספר ביישום המדיניות בשיתוף הרשויות המקומיות, מנהלי בתי הספר והנהגת ההורים ומועצת התלמידים לוודא שהיישום מותאם לצרכים של כל מוסד חינוכי לטובת כלל התלמידים והקהילה.

המהלך תוכלל באופן מקיף באמצעות שולחנות עגולים וזכה לתמיכתם של הגורמים הרלוונטיים: הנהגת ההורים הארצית, מועצת התלמידים, השלטון המקומי, הסתדרות המורים וגורמים נוספים.

שר החינוך יואב קיש: "אנחנו מאפשרים לילדים לחזור ולפגוש זו את זה באמת, להפחית הסחות חיצוניות ולהרחיב את הקשר האנושי והטבעי בין התלמידים, ללא מסכים. המדיניות מבוססת על מחקרים רבים בארץ ובעולם ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח שנועד לצמצם את השפעות השליליות על השימוש בטלפונים ע"י התלמידים. יצירת מרחב בית ספרי שמאפשר צמיחה חברתית ורגשית עבור ילדינו זוהי המחויבות והאחריות שלנו."