לאחר שמוקדם יותר היום (רביעי) המחלקה לחקירת שוטרים הסירה את צו איסור הפרסום מחקירת ראש להב 433 ניצב מני בנימין, כעת פורסם ב-i24NEWS פרטים נוספים על החקירה.

על פי הדיווח, במח"ש חושדים כי בנימין הבטיח לראש עיריית נצרת לשעבר עלי סלאם לברר עבורו מידע משטרתי. הם מצביעים על קשר חברי בין השניים, בעוד בנימין מתעקש: "קשר מקצועי בלבד". במח״ש, רואים בפרשה סימן לחדירה של ארגון הפשע בכרי למשטרה.

הבוקר נמסר ממח"ש כי בנימין חשוד בהקשר זה כי פעל בניגוד עניינים, בין היתר בכך שהיה בקשר במהלך החקירה עם ראש העיר לשעבר, עימו הוא מצוי בהיכרות אישית שלא דווחה לגורמים המוסמכים, ואף שיתף אותם במידע משטרתי. משהבין כי נאספו ראיות בעניינו, חשוד בנימין שפעל מול גורמי משטרה שונים בצפון על מנת שחומרי החקירה יועברו לטיפול יחידה אחרת המצויה אף היא תחתיו.

בני בנימין הגיב לגברים ומסר: הקשר של ניצב בנימין עם ראש העיר לשעבר היה מקצועי וגלוי לכל, ואף נמשך על רקע מקצועי זה, כדי שלא לפגוע בחקירה הסמויה. כך, גם המפגשים שקיים ראש להב עם ראש העיר היו גלויים וידועים והשתתפו בהם קציני משטרה בכירים. שיחות הטלפון עם ראש העיר לא הוסתרו מאיש וראש להב ידע כי ראש העיר מצוי בחקירה על כל המשתמע מכך.

בנימין לא מסר מידע על החקירה והמידע שנאסף על ידי להב הוא שהוביל להדחת ראש העיר מתפקידו. הטענה כי קשר מקצועי גלוי וידוע מסוג זה יוצר ניגוד עניינים, מעלה מחשבות נוגות ביחס לחקירה המתנהלת. בניגוד לנטען בדבר הניסיון להעביר את החקירה ליחידה תחתיו, ראש להב הוא שקבע לכתחילה מי ינהל את החקירה והעברת התיק נעשתה בין שתי יחידות כפופות לו, משיקולים מקצועיים.

העובדה שמח״ש ממשיכה לטעון לחשדות בנושא, ובמיוחד הקישור הנטען לארגון פשיעה, היא מעשה שלא ייעשה – הפוגע לשווא בניצב בנימין ובאמון הציבור במערכת האכיפה.