שרה ראשונה מודיעה: בעד סנקציות על יצחק עמית והיועמ"שית

השרה מירי רגב התראיינה היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' ברקע הקריאה לנשיא ארה"ב טראמפ להטיל סנקציות על נשיא בג"ץ יצחק עמית והיועמ"שית גלי בהרב מיארה.

בדבריה היא אמרה: "אני בעד הטלת הסנקציות. הסיפור לא נתניהו ולא היה היועמ"שית או נשיא בית המשפט העליון שמינה את עצמו.

הסיפור הוא מדינת ישראל. כשאנחנו נמצאים במציאות כזאת מורכבת כשהנשיא טראמפ אומר 'ראש הממשלה נתניהו הציל את מדינת ישראל' ואתה רואה את נשיא המדינה שלא מתערב ולא אומר באומץ 'תהיה חנינה לראש הממשלה' וזאת סמכותי.

אני חשבתי שזה לא נכון, אבל מרגע שהנשיא ביידן התערב והעביר פה כל כך הרבה כספים לקפלן, מרגע שזה קרה בשמאל זה יקרה גם בימין. מה שמותר לשמאל מותר גם לימין - זאת המשוואה".