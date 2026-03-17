מפקד פיקוד העורף לראשי רשויות: "יש חשיבות גדולה לחוסן שלכם"

מפקד פיקוד העורף נפגש עם ראשי הרשויות בצפון: "יש חשיבות מאוד גדולה לחוסן שלכם, אנחנו מתכוונים לנצח. הרוח שלנו הרבה יותר איתנה מהרוח של העם האיראני"

שעות ספורות אחרי נפילת הטיל האיראני בנהריה, מפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, ביקר אמש (שני) ברשויות בצפון, כשנפגש עם ראשי הרשויות ומפקדים נוספים.

״יש חשיבות מאוד גדולה לחוסן שלכם, אנחנו מתכוונים לנצח" אמר קלפר לראשי הרשויות. "הרוח שלנו הרבה יותר איתנה מהרוח של העם האיראני".

לדבריו, "מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו פועלים להסרת איום קיומי, הן עכשווי והן עתידי. איראן חוטפת כל יום בצורה מאוד משמעותית, יש לנו תוכנית סדורה לפגוע במשטר - ואנחנו עושים את זה יום יום, אנחנו, ארצות הברית ועוד מדינות, וזו התכלית".

"אל מול הדבר הזה צה"ל יצא קדימה בהגנה, והוא לא מאפשר ירי על העורף" סיכם. "אני רוצה להגיד לכם מה באחריותכם, ואני קודם כל רוצה להגיד לכם שההתנהלות שלכם יכולה להציל חיים. אנחנו עם הנצח, וזה מתחיל בהנהגה".