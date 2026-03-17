יעקב ברדוגו: תפסיקו לפחד; זה יקרה בימים הקרובים

הפרשן יעקב ברדוגו, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס להמשך המערכה באיראן, וטען: זה מה שיקרה שם בימים הקרובים

בעוד המתיחות הביטחונית בשיאה, הפרשן יעקב ברדוגו פתח היום (שלישי) את תוכנית הרדיו שלו ברדיו 'גלי ישראל' במסר אופטימי וחריף במיוחד המיועד לציבור הישראלי, כשהוא מנתח את מצבו של המשטר בטהרן בעקבות הפעולות האחרונות המיוחסות לישראל.

"לא לפחד! אנחנו יותר חזקים, אנחנו מנצחים", הצהיר ברדוגו בפתח דבריו. "אנחנו מפרקים אותם – מורידים אותם. אין להם תעשייה, אנחנו מפרקים להם את הגרעין ומערערים להם את כל המערכת. הם נמצאים כרגע בלחץ אטומי ובפאניקה מוחלטת".

לדברי ברדוגו, המערכה אינה מתמצה רק בפן הצבאי, אלא חודרת עמוק ליציבות השלטונית והכלכלית של איראן: "אנחנו פוגעים בכלכלה שלהם ומייצרים את התנאים כדי שהאזרחים ייצאו לרחוב. ואני אומר לכם - אלה הימים שהעם האיראני עומד לצאת לרחובות. היום תהיה אש בטהרן".