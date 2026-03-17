צירוף מקרים? הבכיר מעריך: זה התאריך בו המשטר האיראני ייפול

גל החיסולים האחרון באיראן מעורר תהיות רבות לגבי האסטרטגיה הישראלית והשפעתה על יציבות שלטון האייתוללות. שגיב אסולין, בכיר לשעבר במוסד, התייחס בתוכניתם של פתחי וזמרי ברדיו 'גלי ישראל' למשמעויות העומק של הפעולות האחרונות, שלדבריו מכוונות הרבה מעבר ליעדים הצבאיים הישירים.

"החיסולים הללו הם בראש ובראשונה סימון לעם האיראני לגבי ההמשך", הסביר אסולין. "יש כאן כמובן פגיעה בשרשרת הפיקוד ופגיעה מורלית חזקה ב'באסיג' (המיליציה של משמרות המהפכה), אבל הפעולה הזו מוכוונת בעיקר לאזרחים. המסר שעובר הוא: עברנו לפגוע בחבר'ה שפוגעים בכם, ותכף עוברים לשלב הבא".

התאריך הגורלי: 21 במרץ

לדברי אסולין, ייתכן שישנו קשר ישיר בין תזמון הפעולות לבין מועדים משמעותיים בלוח השנה הפרסי. "אם אני צריך לנתח, ב-21 למרץ חל ראש השנה האיראני העתיק (הנורוז). זהו יום חג משמעותי מאוד, בוודאי עבור מתנגדי המשטר".

אסולין מעריך כי רצף האירועים האחרון עשוי להצית תבערה פנימית רחבה יותר: "ייתכן שיש כאן חימום של החזית כולה בכל הקשור לערעור המשטר. הפגיעה בדמויות המפתח יוצרת את התשתית לקראת אפשרות של מהלך רחב יותר מצד העם האיראני".