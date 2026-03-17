אזהרה חמורה לקראת הימים הקרובים: "סכנת חיים ממשית"

רשות הטבע והגנים פרסמה היום (שלישי) הודעת רענון והזהרה לציבור המטיילים, בעקבות תחזית השירות המטאורולוגי המצביעה על מערכת מזג אוויר שעשויה לעורר שיטפונות באזורי הדרום והמזרח.
על פי התחזית, במהלך הימים רביעי וחמישי (18-19.3.26), קיים חשש משמעותי משיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. ברשות מדגישים כי מדובר באירועי מזג אוויר שעלולים להיות מסוכנים ובלתי צפויים.
הנחיות הבטיחות של רשות הטבע והגנים:
איסור כניסה לנחלים: חל איסור מוחלט להיכנס ברגל או ברכב לאפיקי נחלים בזרימה. יש להמתין עד לירידה מוחלטת של מפלס המים לפני חצייה.
סכנת התמוטטות: אין להתקרב לשפת הנחל בשעת שיטפון, מחשש להתמוטטות הגדה בעקבות הזרימה החזקה.
סכנת חיים: ברשות מבהירים כי כניסה לאזורי הזרימה מהווה סכנת חיים ממשית.
בנושא מזג האוויר והמסלולים הפתוחים, מומלץ להתעדכן בזמן אמת באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי ובמוקד המידע של רשות הטבע והגנים לפני היציאה לשטח.
