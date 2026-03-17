ימנעו את המטח הגדול? צה"ל תקף בשלושה מוקדים בלבנון

היום (חמישי) לפני זמן קצר צה"ל תקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ושלושה אתרי שיגור. בנוסף למספר מפקדות נוספות שהותקפו במהלך הלילה בביירות.

שלושה אתרי שיגור במרחב הבקעא שבעומק לבנון, מהם מחבלי ארגון הטרור משגרים רקטות לעבר מדינת ישראל. בנוסף הותקפו משגרים של ארגון הטרור חיזבאללה ומחסני אמצע לחימה שנועדו לשמש את מחבלי הארגון בהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

מצה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

מוקדם יותר דובר צה"ל מסר כי בשעות האחרונות נצפתה היערכות מוגברת מצד ארגון הטרור חיזבאללה להוציא לפועל מטחי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות.

"צה"ל פועל לסיכול פעולות ארגון הטרור חיזבאללה. מערך ההגנה האווירית וכוחות צה״ל הפרוסים בגבולות ערוכים, דרוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה" נמסר. "צה״ל מבקש לשמור על ערנות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ויגיב בעוצמה לכל איום המתהווה נגד מדינת ישראל".