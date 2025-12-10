שי אהרונוביץ, מנהל רשות המסים הציג נתונים חריגים: "גבינו כ־466 מיליארד שקלים. סבירות גבוהה שנסיים את 2025 עם כ־100.5 מיליארד שקל מעל היעד"

במסגרת ועידת מרכז הבנייה הישראלי שי אהרונוביץ, מנהל רשות המסים הציג נתונים חריגים: "גבינו כ־466 מיליארד שקלים. סבירות גבוהה על כך שנסיים את 2025 עם כ־100.5 מיליארד שקל מעל היעד. זה הישג מטורף. התחלנו את השנה עם יעד של 460–462 מיליארד".

אהרונוביץ ציין כי גם שוק הנדל"ן למרות חולשתו בחלק מהסגמנטים, תרם לגידול ניכר בהכנסות: "אנחנו צפויים להגיע השנה ל-18-19 מיליארד שקל בגביית מסים מהענף, לעומת 15 מיליארד בלבד בשנה שעברה. זו תמונה הרבה יותר טובה ממה שחשבו בתחילת השנה. כולנו מניחים ש־2026 תהיה שנה טובה יותר, ואני מקווה שזה יהיה המצב בפועל".

לגבי מס רכוש אמר יו"ר רשות המיסים: "מס רכוש נועד בעיקר להקטין את הנטל של המס הישיר על עבודה ולהעביר חלק ממנו למס על הון. בישראל הנטל על עבודה הוא מהגבוהים ב-OECD, והנטל על הון נמוך יחסית. המטרה היא לאזן. זה לא מס חדש או מהפכני. אני לא חושב שהמס הזה יפגע בענף הנדל״ן בצורה שמציגים, אבל מי שמחזיק נכסים יצטרך לשלם. זה לא דרמטי – מדובר בבכ-1.5% מס, בעבר היינו ב-2.5%".

מנהל רשות המיסים: "זה מס כואב אבל הכרחי"

אהרונוביץ' טוען כי רשות המיסים נוקטת קו אחראי וזהיר: "אנחנו לא בפתרונות של ‘תעלה אחוז מס ותגמור עניין’. בשנים האחרונות הוכחנו שאנחנו נזהרים: הקפאנו מדרגות מס, העלינו מע״מ באחוז אחד בלבד. מס רכוש הוא צעד פשוט, כן – הוא כואב – אבל הוא לא מהלך פופוליסטי".

"לגבי הקפאת מדרגות המס אמר כי אין תוכנית לשחרר את ההקפאה: "אני לא יודע אם זה יעודכן השנה או בשנה הבאה. אולי ב־2026 או 2027, אם נצליח לשמור על משמעת הוצאות. הרבה תלוי במצב הביטחוני ובהוצאות החריגות" הוא הוסיף כי יש הרבה אנשים שלא מדווחים: "הפטור עומד על 5,471 שקלים, ובמרכז הארץ כמעט אין דירות גדולות שנשכרות באמת במחיר הזה. בעבר הבאנו מתווה שמאפשר פטור לדירה אחת, אבל מחייב בדיווח. לפי ההערכות שלנו, יש פה בין 1.5 ל־2 מיליארד שקלים שלא מגיעים לקופה".

לדבריו, חובת הדיווח עשויה לשנות את כללי המשחק גם אם שיעור המס יישאר נמוך: "ברגע שחוזה ייכנס למערכת – רמת הדיווח תעלה. זה מהלך שנמצא כבר שנתיים בתיאום עם משרד המשפטים, ואני מעריך שהוא יעבור. אנחנו בעד". ועידת מרכז הבנייה הישראלי – עיר הנדל״ן אילת, היא אירוע שנתי שמרכז במקום אחד את מקבלי ההחלטות, מובילי הדעה וכל הגופים המשפיעים ביותר על עתיד הבינוי והתכנון בישראל.