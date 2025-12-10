הכרנו אותה כדיירת בולטת בעונה של "האח הגדול", ועכשיו היא עושה צעד דרמטי נוסף. אחרי שני להיטים גדולים ("ככה בול", "לא אכפת לי"), פרידה עוזיאל בצעד נוסף במוזיקה הישראלית

לפני כשנה, עזבה פרידה עוזיאל את בית האח הגדול אחרי שהייתה דיירת בולטת מאוד במהלך העונה. היום (רביעי) היא עושה צעד גדול ומשמעותי, ומוציאה מיני-אלבום בכורה משלה. בחודשים האחרונים הוציאה שני להיטי רדיו גדולים, "לא אכפת לי" ו"ככה בול", ועכשיו הגיע תורו של מיני-אלבום הבכורה שלה: "בטיפול".

האלבום כולל שישה שירים שחושפים רגשות עמוקים בשפה ישירה ורגישה. הציפייה סביב ההוצאה הייתה גדולה, והיא ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת היוצרות הבולטות בדור החדש.

האזינו למיני-אלבום הראשון של פרידה – "בטיפול":

ציפייה שהתגשמה

בחודש האחרון העלתה פרידה טעימות משירים חדשים, מה שיצר עניין גדול בקרב המעריצים. כעת, אחרי ציפייה רבה, יוצא מיני האלבום "בטיפול" שכולל שישה שירים, כולם בשיתוף כתיבה והלחנה של פרידה עם יוצרים נוספים.

גם בשירים החדשים פרידה נשארת נאמנה לסגנונה: היא לא מפחדת לחשוף רגשות, לומר את מה שכואב ולחבק את מה שמשחרר. השפה ישירה, חזקה, רגישה ואמיתית, מלאה בסטייל ייחודי שמאפיין אותה.

השירים והשותפים

בנוסף לשני הסינגלים המוכרים "לא אכפת לי" ו"ככה בול", כולל האלבום ארבעה שירים חדשים. אלה נכתבו בשיתוף עם גל ג'ו כהן, אופיר מלול, נוי פדלון, תמר יהלומי ויונתן קלימי, ואביב פרץ ודרור מזרחי.

פרידה עצמה מבטאת התרגשות גדולה מהשחרור: "אני ממש מתרגשת לשחרר את השירים החדשים שלי ומיני אלבום חדש ראשון שלי, שנים שחלמתי על הרגע הזה ועכשיו הוא מתגשם, אני מודה על כל רגע ועל זה שאתם חלק מהמסע שלי."