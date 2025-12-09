ברקת העניק את "אות הגבורה" לאיתן מור ולאביו ד"ר צביקה מור בטקס חגיגי. מור שיתף לראשונה מחוויות השבי

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת העניק הערב את "אות הגבורה" לפדוי השבי איתן מור ולאביו, ד"ר צביקה מור, באירוע גדול תחת הכותרת "האחדות והניצחון".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברת לשכת השר ברקת.

האירוע התקיים יחד עם למעלה מ־3,000 פעילי ליכוד, שרים, ח"כים וראשי ערים. ברקת ציין כי מטרת האות היא להוקיר את גבורתם של השניים, איתן על עמידתו בשבי ומאז שובו, וד"ר צביקה על ניהול מאבק נחוש ואחראי להשבת החטופים.

על הבמה, לראשונה מאז שחרורו, שיתף איתן מור רגעים קשים מהשבי. הוא תיאר כיצד ישב במנהרה עם זיו ברמן לאורך כל הקרבות בצפון הרצועה ובחודשים הראשונים למלחמה. באחד הלילות, תחת הפצצות כבדות שזעזעו את המנהרה, חשש שהמבנה יקרוס. "התחלתי לשיר שירים של אייל גולן וזיו הצטרף אליי. לכמה רגעים שכחנו שאנחנו בעזה," סיפר.

עוד באותו נושא זאת המדינה הידידותית שתפתח משרדים בירושלים 08:54 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מור הוסיף כי בשבי נשען על זכרם של הנופלים, הפצועים והמשפחות השכולות: "כל כך רציתי לחזור הביתה, אבל ידעתי שהמלחמה הכרחית כדי להשיב ביטחון. כל יום אמרתי תודה שנשארתי בחיים – וזה מה שחיזק אותי."