הנשיא יצחק הרצוג לא נשאר חייב לפרסום של ערוץ 12, והודיע, לאחר שהכחיש את הדברים, כי יפתח בהליכים משפטיים כנגד הערוץ

הנשיא יצחק הרצוג הודיע מבית הנשיא כי יפתח בהליכים משפטיים, בעקבות הפרסומים בחדשות 12 על בקשת חוות דעת לחנינת נתניהו, לכאורה לפני כניסתו לתפקיד.

התגובה שהועבר מטעם הרצוג על ידי בית הנשיא קבעה: "הדברים חסרי הבסיס, שנכללו בכתבה ששודרה הערב במהדורת החדשות של ערוץ 12, עברו כל גבול של סבירות".

הנשיא הוסיף בזעם: "חופש הביטוי אינו מצדיק פרסום דברים כה מזעזעים, וכה בלתי נכונים אודות נשיא המדינה".

בסוף הדברים הדגישו בבית הנשיא: "לפיכך הורה הנשיא לפרקליטו, עוה"ד אמיר טיטונוביץ, למהר ולפתוח בהליך המשפטי המתאים, אל מול כל המלעיזים חסרי האחריות".

הדברים מגיעים בעקבות פרסום בחדשות 12, אשר טען כי הנשיא, ביקש חוות דעת בנושא חנינה לנתניהו עוד בשנת 2019, לפני בחירתו לתפקיד. בפרסום עלו טענות על תיאום לכאורה בין הרצוג ונתניהו, במסגרת מה שהוצג כעסקת "חנינה תמורת נשיאות".

כעת מודיע הרצוג בתוקף כי לטענתו אין כל שחר בהאשמות, וכי אין לנשיא כוונה לשתוק מול מה שהוא מציג כמתקפה שקרית לחלוטין.

מעבר לתגובה הראשונית, בית הנשיא פרסם תגובה מורחבת וזועמת כנגד הטענות לעסקת מושחתת עם נתניהו:

״מעולם לא היתה הסכמה, הבנה או הכרה בין הנשיא יצחק הרצוג לראש הממשלה בנימין נתניהו הקושרת בין כהונתו של הרצוג לענייניו המשפטיים של נתניהו – לרבות חנינה – לא במפורש, לא באות ולא ברמז. כל המעז לטעון אחרת עושה שקר בנפשו ובלשונו, ומסתכן בתביעת דיבה". הודיעו בתוקף מבית הנשיא.

מבית הנשיא המשיכו והסבירו: "לעניין חוות הדעת המדוברת – מדובר בשקר מוחלט וממוחזר של אדם בשם מוטי סנדר שלא היה לו תפקיד בקמפיין לנשיאות כלל. כפי שכבר פורסם שוב ושוב, חוות הדעת היא יוזמה פרטית של מר סנדר, ובפרסומים אף נקבע נקבע שלנשיא אין קשר לחוות הדעת".

בנוגע לבחירתו של הרצוג אל תפקיד הנשיאות אמרו: "נשיא המדינה נבחר לתפקידו ברוב חסר תקדים, לאחר שקיבל תמיכה רחבה מכל סיעות הבית ולא היה צריך את תמיכתו של נתניהו או מי מטעמו".