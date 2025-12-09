השר עמיחי שיקלי, שיתף ברשתות החברתיות סרטון מיום השנה לנפילת אסד שצוין אמש, במהלכו צולמו פלוגות של חמושים מצבא סוריה, צועדים וקוראים קריאות למען עזה והפלסטינים ונגד ישראל. שיקלי קבע בתוקף כי "מלחמה היא בלתי נמנעת".

השר שיקלי שיתף את הסרטון, בו רואים חמושים הפועלים תחת "צבא" סוריה, תחת משטרו של אחמד א-שרעא, שהיה מוכר בעבר בתור אל ג'ולאני, ובעל עבר מפואר בשורה של ארגוני טרור.

בסרטון קוראים החמושים: "עזה, עזה, שמעי את צעקתנו. ניצחון ועמידות, יום ולילה. אנו קמים נגדך אויב, נגיע דרך ההרים, נהרות ימלאו בדמכם".

צילום מסך מתוך הרשתות, ללא קרדיט.

השר שיקלי פרסם מחדש את הסרטון, שנחשף על ידי גורמים מערביים, וצירף אליו את הכיתוב: "מלחמה היא בלתי נמנעת".