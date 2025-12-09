השר עמיחי שיקלי יוצא פעם נוספת נגד השלטונות בסוריה, ומודיע בתגובה לסרטון אנטי ישראלי של כוחות הצבא הסורי, כי מלחמה עם סוריה הופכת להיות בלתי נמנעת

השר עמיחי שיקלי, שיתף ברשתות החברתיות סרטון מיום השנה לנפילת אסד שצוין אמש, במהלכו צולמו פלוגות של חמושים מצבא סוריה, צועדים וקוראים קריאות למען עזה והפלסטינים ונגד ישראל. שיקלי קבע בתוקף כי "מלחמה היא בלתי נמנעת".

Syrian Army chants on the first anniversary of Assad’s fall “Gaza, Gaza, our rallying cry,

Victory and steadfastness, night & day We rise against you, enemy, we rise,

From mountains of fire we make our way.

From my blood I forge my ammunition,

From your blood, rivers will flow” pic.twitter.com/pxEKB1e9TZ — Visegrád 24 (@visegrad24) December 9, 2025

השר שיקלי שיתף את הסרטון, בו רואים חמושים הפועלים תחת "צבא" סוריה, תחת משטרו של אחמד א-שרעא, שהיה מוכר בעבר בתור אל ג'ולאני, ובעל עבר מפואר בשורה של ארגוני טרור.

בסרטון קוראים החמושים: "עזה, עזה, שמעי את צעקתנו. ניצחון ועמידות, יום ולילה. אנו קמים נגדך אויב, נגיע דרך ההרים, נהרות ימלאו בדמכם".

השר שיקלי פרסם מחדש את הסרטון, שנחשף על ידי גורמים מערביים, וצירף אליו את הכיתוב: "מלחמה היא בלתי נמנעת".