לקראת פתיחת ההופעות הרשמיות של Imagine פסטיגל, מפרסמת הערב (שלישי) ההפקה טעימה ראשונה מהבמה המרשימה והמיוחדת של המופע. זוהי הפעם הראשונה שהפסטיגל אינו נודד בין ערים שונות בישראל, ומקיים את כל המופעים שלו בתל אביב. לשם כך נבנתה תפאורה ובמה מיוחדת במקום אחד. בהצצה ניתן לראות כי הבמה הוקמה בצורת Catwalk עצום בגודלו המאפשר צפיה קרובה מכל כיסא באולם. הבמה משלבת טכנולוגיות מהשורה הראשונה בעולם, הכוללות מערכות סאונד ותאורה מתקדמות, תפאורה דינמית, אפקטים מיוחדים לצד הקרנות על מסכי לד ענקיים. עוד באותו נושא בהפקת הפסטיגל מכחישים: "הודעה שקרית" 13:00 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 בנוסף לכך, המופע ישלב אלמנטים יוצאי דופן ביניהם רובוט "אנושי" מרקד לצד רובוט ענק שגובהו למעלה מ – 6 מטר, אלמנטים מעופפים וביניהם דולפינים וכמובן אקרובטים על הקרקע ומעופפים — כולם חלק מחוויית המופע החדש של הפסטיגל. במת הפסטיגל 2025

