הפסטיגל השנה מזמן דרמות רבות, כמו לאחר ההחלטה לקיימו בתל אביב בלבד. עכשיו נראה כי הודעה נוספת גורמת לסערה, אבל הפעם אין בכך אמת. הפקת הפסטיגל מגיבה לשמועות כי המופע מתבטל בגלל מזג אוויר

דיווחים רבים מצביעים כי המשך השבוע יביא אלינו סופה דרמטית וסוערת במיוחד. בעקבות כך, הופצה הודעה המעדכן את הציבור כי ייתכן ומופע הפסטיגל יתבטל או ישתנה באיזשהו אופן עקב מזג האוויר הסוער. מטעם הפקת הפסטיגל הפיצו הכחשה גורפת והבהירו כי מדובר ב"הודעה שקרית".

אחרי הפצת עדכונים כי מופע הפסטיגל עשוי להידחות בגלל מזג האוויר הסוער, בהפקת הספטיגל מבהירים שזה לא נכון. "הודעה חשובה!" נמסר מטעם ההפקה. "בהמשך להודעה שקרית המופצת בשעות האחרונות 'כעדכון לציבור' בנושא הערכת מצב לקיום הופעות הפסטיגל עקב מזג האוויר, הפקת הפסטיגל מבהירה באופן חד משמעי שכל מופעי הפסטיגל מתקיימים כסדרם ובמועדם בהיכל הפסטיגל באקספו תל אביב. כל הודעה אחרת המופצת ברשתות אין בינה ובין האמת כל קשר!"