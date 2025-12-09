קטאר וארצות הברית ממשיכות ביחסים הקרובים, במיוחד מאז הכניסה של הנשיא טראמפ לכהונתו השנייה. ראש ה-FBI שמינה טראמפ, קאש פאטל, חתם על הסכם שיתוף פעולה מיוחד לקראת המונדיאל הצפוי בארצות הברית.
על פי הודעת משרד הפנים הקטארי, פאטל התקבל על ידי בכירים בממשלה, ובמהלך הפגישה נחתמו שתי מזכרות הבנה לחיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני בתחומי ההדרכה, החלפת המידע ובניית יכולות מבצעיות.
המהלך, כך נמסר, מתבצע בהתאם להנחיית אמיר קטאר ומיועד להבטיח מוכנות מלאה לאירועי הענק הבינלאומיים הקרובים.
נמסר כי שיתוף הפעולה יחזק את המאמצים המשותפים לאבטחת גביעים ומתקנים לקראת טורניר המונדיאל שייערך בארצות הברית בשנה הבאה.
