במהלך פעילות משטרתית בתל שבע במסגרת מבצע "סדר חדש" נוסע ברכב שסירב להיענות להוראות הלוחמים, קילל וירק לעבר השוטרים, יצא מהרכב ותקף אותם, הוא נעצר יחד עם הנהג שניסה למנוע את מעצרו.

המשטרה הודיעה על האירוע לאחר שתיעוד שלו הופץ ברשת: "בהמשך לסרטון הרץ ברשת ובכדי להעמיד דברים על דיוקם, נעדכן כי לפני זמן קצר לוחמי המשמר הלאומי דרום הפועלים במסגרת מבצע ״סדר חדש״ שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ״ל דני לוי, ביצעו בידוק במחסום בטונדות ביציאה מהיישוב תל שבע".

"בשלב מסוים רכב שהגיע למחסום הבטונדות סירב להיענות להוראות הלוחמים במקום. אחד הנוסעים, החל לקלל ולירוק לעבר השוטרים, יצא מהרכב ותקף אותם. הלוחמים השתלטו עליו ועצרו אותו. מיד לאחר מכן יצא נהג הרכב וניסה למנוע את המעצר, גם הוא נעצר. בשלב זה 2 החשודים הועברו לחקירה והפעילות המבצעית במקום נמשכת. אנו קוראים לציבור להשמע להנחיות השוטרים בשטח ומבהירים כי ננקוט ביד קשה נגד כל התנהגות אלימה ועבריינית".