דרמה בפרשת הדלפת הסרטון ממתקן המעצר שדה תימן, וזאת לאחר שבכירים בפרקליטות הצבאית נחקרים בחשד לרשלנות בבדיקה שערכו.
על פי דיווחו של העיתונאי אבישי גרינצייג באתר i24NEWS, סגן הפצ"רית גל עשהאל, שמונה על ידי היועצת המשפטית לממשלה לבדוק את פרשת ההדלפה, טען בפני חוקרי המשטרה כי פעל בתיאום מלא עם הדרגים הבכירים בפרקליטות.
במהלך חקירתו, כאשר חוקרי המשטרה האשימו אותו בביצוע בדיקה רשלנית, הגיב סגן הפצ"רית גל עשהאל בחריפות. לפי הדיווח, חוקר המשטרה אמר לו כי: "הבדיקה שלך הייתה רשלנית. לא מספיק התאמצת. לא מספיק עשית. אתה משחק, אתה עייף, אתה לא רציני".
עשהאל הגיב בטענה נגדית והטיל את האחריות על הדרג המנחה: "לא רק שאני לא רשלן, אלא אין פעולה שעשיתי שלא קיבלתי עליה תשבחות מלשכת היועמ"שית. המשנה לפרקליט המדינה אמר שהבדיקה מעמיקה ורצינית. לשכת היועמ"שית נותנת לי ריקושטים שגם נאמרו בהמשך לבג"ץ שהבדיקה מאוד רצינית ומעמיקה. אז מה אתם רוצים ממני?"
עוד הוסיף עשהאל והסביר את התנהלותו: "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכת היועמ"שית שהם בקיאים בחקירת הדלפות ויש להם ניסיון עשיר ממני בנושא. אין פה שום דבר פלילי מהצד שלי".
לדבריו, אם החוקרים עצמם טוענים כי לא עצם עיניים במכוון, אין מקום לעבירה פלילית: "זה שבדיעבד התברר שעבדו עליי בעיניים – זו לא אשמתי. הטענה של התצ"ר שהוא הציע לי 'בוא תדבר איתי' היא מופרכת, הוא הטעה אותי כשחוקר מצ"ח פנה אליו מטעמי".
איתן
20:32 09.12.2025
