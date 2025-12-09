נתניהו מגיב לבר: "נקים וועדת בדיקה לא תפורה לצד אחד"

האקבי נוזף בישראל: "תפסיקו להתנצל, ספרו את הסיפור שלכם"

היועמ"שית לא אישרה למשטרה לחקור את נעמה לזימי

גלית דיסטל יצאה נגד מגישת ערוץ 13 - שלא נשארה חייבת: "מעליב"

אחרי השיחה עם נתניהו: שגריר ארה"ב ביקר בקו הפסקת האש בדרום

החזאי הוותיק מקלקל את החגיגה: "לא הולך לקרות כלום"

ירי שני ביום אחד: גבר במצב קשה באום אל פאחם

יוסי דגן על הרקטות: "רק ריבונות תמנע יצירת עוטף שומרון"

18:44

משה פייגלין מטיל פצצה וטוען: "היא זו שרצחה את הנכד שלי"