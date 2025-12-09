30 שנה לפטירתו של הרב משה צבי נריה זצ"ל, שמכונה "אבי דור הכיפות הסרוגות". בערב לימוד ועיון מיוחד של רבני ישיבת תורה בציון בירושלים, שיתף בנו הבכור וראש הישיבה בסיפור על חייו של אביו כנער בישיבה: "דאג להשריש את אהבת התורה"

בבית המדרש של ישיבת תורה בציון בירושלים התקיים אמש (שני) ערב לימוד ועיון מיוחד לציון שלושים שנה לפטירתו של מו"ר הרב משה צבי נריה זצ"ל, "אבי דור הכיפות הסרוגות". את הערב ליוו רבני הישיבה, בוגרים, ידידי הישיבה ותלמידי הישיבה, שבאו ללמוד על דרכו החינוכית ומורשתו.

הרב נחום נריה, ראש הישיבה ובנו הבכור של הרב משה צבי נריה זצ"ל, פתח את האירוע וסיפר: "אבא דאג להשריש בנו את אהבת התורה. הוא סיפר לנו שכשהיה בחור, מישהו שבר מנורה בחדר ולא ידעו מי היה אשם".

לדבריו, הסיפור לא הניח לאביו שחשש שהדבר יוביל לסיום דרכו בישיבה: "כל הלילה הוא בכה מהחשש שיזרקו אותו מהישיבה – לא בגלל שהתאורה נשברה, אלא מפחד שלא יוכל ללמוד ויישאר עם הארץ כל ימיו. זו הייתה גדלותו".

בהמשך דיבר הרב יוני לביא על אתגרי החינוך בדור הנוכחי, ועל ההתלבטות בין יצירת מסגרת ברורה לבין פיתוח אחריות וביטחון אישי אצל הנוער.

את הערב חתם ראש הישיבה, הרב יצחק נריה, שסיפר כי בימי כהונתו של הרב משה צבי נריה זצ"ל כראש ישיבת כפר הרא"ה, התקבלה הנחיה ברורה כלפי תלמידי י"א-י"ב: "אם היה פער שבו במתמטיקה היו לתלמיד יותר נקודות מאשר בגמרא הוא היה אומר לו לחפש מקום אחר. אבל אם הציונים היו נמוכים גם במתמטיקה וגם בגמרא, לא היו מעיפים. למה? כי אם לאדם יש יכולות והוא לא מנצל אותן לקודש אלא רק לחול, רואים שאין בו רצון. והעיקר הוא כוח הרצון".