נתניהו הגיב לדבריו של רונן בר וקרא להקים ועדת בדיקה לאומית רחבה, שאינה פוליטית, לבחינת כלל הדרגים. הדגיש: "לא יהיה אתרוג, כולם יישאלו כדי להגיע לאמת."

ראש הממשלה נתניהו לא נשאר חייב לדבריו של ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, שתקף את הדרג המדיני בכנס באוניברסיטת תל אביב. בר קרא לדרג המדיני "לקחת אחריות" ולא רק קרדיט, לדברי בר.

ראש הממשלה נתניהו נשא את הדברים מוקדם יותר בכנס הסייבר שמתקיים, כחלק משבוע הסייבר הלאומי. בדבריו ראש הממשלה הסביר: "היה פה כשל עצום" והתחייב להקים: "וועדת בדיקה לאומית" שתבדוק את כולם ולפי ראש הממשלה: "שאינה תפורה לצד אחד או צד אחר".

ראש הממשלה נתניהו הסביר בדבריו: "היה פה כשל עצום שמחייב לבדוק את כולם. זה אפשרי רק בוועדת בדיקה לאומית רחבה שאינה תפורה לצד אחד או לצד אחר. לא יהיה כאן אתרוג."

לדברי ראש הממשלה, הוועדה המתוכננת תבחן את התנהלות כלל הגורמים: הדרג המדיני, הצבאי והביטחוני, ותפעל במודל דומה לוועדת החקירה שהקימה ארה"ב לאחר פיגועי 11 בספטמבר.

הוועדה האמריקאית הוקמה בשיתוף על ידי הנשיא דאז ג'ורג' בוש, היא נוהלה על ידי נבחרי ציבור וחולקה באופן שווה בין הרפובליקנים והדמוקרטים.

נתניהו הדגיש כי ועדה כזו, המשותפת לשני צדי המפה הפוליטית, היא הדרך היחידה להגיע לחקר האמת: "כולם יביאו וכולם יישאלו, ורק כך נגיע לאמת."

בנאומו הרחיב נתניהו על ההישגים הטכנולוגיים של ישראל בתחום הסייבר ועל התכניות להפוך למעצמה גם בתחומי הבינה המלאכותית והקוואנטום.

עם זאת, ראש הממשלה חזר והדגיש כי לצד החזון הטכנולוגי קיימת חובה לאומית לבחון את הכשלים שהתרחשו: "אנחנו חייבים להכיר שהיה כשל עצום — והוא חייב להיבדק עד תום."