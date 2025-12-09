למרות שנתיים של מלחמה השקל ממשיך לדהור למעלה מול הדולר שמתרסק. השער היציג נסחר היום על 3.21 שקלים לדולר, הרמה הנמוכה מאז מרץ 2022

למרות שנתיים של מלחמה, השקל ממשיך להתחזק מול הדולר והוא נסחר כעת ברמה הכי גבוהה בכמעט 4 שנים. השער היציג של הדולר שווה היום 3.21 שקלים, הרמה הנמוכה מאז מרץ 2022.

נזכיר כי באזור פסח, כשהמגעים להפסקת אש מול חמאס היו תקועים, עמד הדולר על 3.78 שקלים לדולר, מאז המטבע האמריקני בצלילה, כשגם המבצע באיראן לא הצליחו לעצור את הדהירה של השקל, שהיה אז על 3.35 עלה ביולי ל-3.48 ועכשיו כאמור נמצא בשיעור של 3.21 שקלים לדולר.

המשמעות של האיסוף בשקל הוא שהייבוא לארץ זול יותר, בשורה טובה למי שקונה באינטרנט מחברות בחו"ל. גם מחיר הבנזין שצמוד לדולר עשוי לרדת בסוף החודש (הוא תלוי גם במחיר הנפט). מאידך, היצואנים ירוויחו פחות כי הם יקבלו פחות שקלים על המכירות שלהם בחו"ל.

בגזרת האירו – השקל עדיין חלש יחסית עם שער של 3.74 שקלים לכל מטבע אירופי. בקיץ 2023 בעקבות המלחמה ברוסיה האירו צנח לרמה של 3.21 שקלים לאירו ומאז זינק בחזרה לרמה של 4.04 וכעת הוא שב לרמות הרגילות שלו סביב 3.70 שקלים לאירו.