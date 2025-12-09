שגרירת ישראל בתאילנד, אלונה פישר קם, הספידה את החלל החטוף סודתיסאק רינתלאק בטקס הפרידה לפני הטסת ארונו לקבורה בארצו: "הקורבנות התאילנדים קשרו אותנו בקשר דם"

משרד החוץ ערך היום (שלישי) טקס פרידה רשמי מארונו של החלל החטוף סודתיסאק רינתלאק, לקראת הטסתו לתאילנד למנוחתו האחרונה. הטקס נערך בשדה התעופה בן-גוריון, בנוכחות המשנה למנכ״ל משרד החוץ אבי גנון, שגריר תאילנד בישראל בוניארט וויצ׳יאנפאן, שגרירת ישראל בתאילנד אלונה פישר קם, ונציגות המועצה אזורית אשכול.

"המחויבות של ישראל להעניק את כל התגמולים והתמיכה למשפחות הקורבנות התאילנדים אינה רק מחויבות פרקטית אלא בעיקר מוסרית" אמרה השגרירה הישראלית. "40 אלף האזרחים התאילנדים בישראל הם חלק מהנוף והמרקם הישראלים. הקורבנות התאילנדים קשרו אותנו בקשר דם".

מתאם השבויים והנעדרים, תא"ל גל הירש, נשא הספד בו הוא מסר את תנחומי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממשלת ישראל והעם בישראל למשפחת רינתלאק ולעם התאילנדי. "שוחחתי עם משפחת רינתלאק ולבי נשבר. עשינו הכל כדי להשיבך הביתה, צר לי על שזה נמשך זמן כה רב" אמר. "אנו לצד משפחתך מפרוץ המלחמה ונמשיך לתמוך בהם. אתה אחד משלנו, אדם נפלא, חקלאי מעולה – לא נשכח אותך לעולם".

סודתיסאק רינתלאק, יליד 1981 אזרח תאילנד, הגיע לישראל במסגרת עבודה בתחום החקלאות ב-2017 כדי לעבוד ולסייע למשפחתו בתאילנד. שיחתו האחרונה עם משפחתו התקיימה יומיים בטרם טבח ה-7 באוקטובר.

במשרד החוץ אמרו כי "רינתלאק היה בן משפחה מסור, עובד חרוץ וחבר טוב. הוא נחטף בידי מחבלי חמאס מהמטעים הסמוכים לקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר 2023 ומותו נקבע לאחר 7 חודשים. הוא הותיר אחריו זוג הורים ואח".