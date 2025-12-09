המגישה והתחקירנית אילנה דיין השתתפה היום (שלישי) בכנס שאורגן על ידי ארגון העיתונאים ומועצת העיתונות, נגד הרפורמה של השר שלמה קרעי.
בדבריה היא אמרה: "האמת היא שמי שלא רוצה ועדת חקירה ממלכתית לא רוצה תקשורת חופשית ומי שלא רוצה תקשורת חופשית עושה ׳רפורמה׳ ומנסה לקלוס את כל מי שלא מתיישר.
בדיוק כמו שאסור לנו לקנות את הסיפורים שיצחק עמית הוא עבריין והיועמ"שית צריכה ללכת לכלא, אסור לנו לקנות את השקרים שמסופרים נגד התקשורת", דבריה הובאו על ידי דוד ורטהיים.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
חח
ממש אמונת חכמים12:13 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חעייננצמנמממ
שכחה להשתוות בפני האלוהים החדש של השמאל החילוני , השליט העליון והבלתי מעורר שופט בגצ12:21 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אחסול
מגינים בכל מחיר על העבריין-הדיקטטור-המושחת שאמר בעצמו שהוא פותח את שערי בית המשפט לסייע לאויב (ואכן, 97% מהעתירות לבגצ הן של אויבי ישראל).12:20 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביהו
מה פירוש אסור להאמין שעמית עבריין בנייה ? זו עובדה מתועדת ומוכחת. הוא חי עד היום משך מספר שנים בבית ללא טופס 4 ! זו לא עבירת רצח, זו...
מה פירוש אסור להאמין שעמית עבריין בנייה ? זו עובדה מתועדת ומוכחת. הוא חי עד היום משך מספר שנים בבית ללא טופס 4 ! זו לא עבירת רצח, זו רק עבירת בנייה אבל זו עבירה ! ויד מי שנשפטים ונענשים בגין עבירות בנייה. שופט עליון צ"ל אדם נקי מכל רבב ולצערי אי אפשר לאמר שהוא כזה. יש לו עוד מקרה מפוקפק בו הוגש נגדו כתב אישום יחד עם עוד 26 נאשמים ועיריית ת"א פשוט השמיטה,את שמו מרשימת הנאשמים.... נעזוב את התנהלותו הבעייתית והיותו אפס ביחסי אנוש. יש לו ברקורד עבירות ואילה עובדות !המשך 12:35 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חעייננצמנמממ
שכחה להשתוות בפני האלוהים החדש של השמאל החילוני , השליט העליון והבלתי מעורר שופט בגצ12:21 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אחסול
מגינים בכל מחיר על העבריין-הדיקטטור-המושחת שאמר בעצמו שהוא פותח את שערי בית המשפט לסייע לאויב (ואכן, 97% מהעתירות לבגצ הן של אויבי ישראל).12:20 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חח
ממש אמונת חכמים12:13 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר