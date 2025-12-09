המגישה והתחקירנית אילנה דיין, תקפה את רפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי, ואמרה: "מי שלא רוצה ועדת חקירה ממלכתית לא רוצה תקשורת חופשית"

המגישה והתחקירנית אילנה דיין השתתפה היום (שלישי) בכנס שאורגן על ידי ארגון העיתונאים ומועצת העיתונות, נגד הרפורמה של השר שלמה קרעי.

בדבריה היא אמרה: "האמת היא שמי שלא רוצה ועדת חקירה ממלכתית לא רוצה תקשורת חופשית ומי שלא רוצה תקשורת חופשית עושה ׳רפורמה׳ ומנסה לקלוס את כל מי שלא מתיישר.

בדיוק כמו שאסור לנו לקנות את הסיפורים שיצחק עמית הוא עבריין והיועמ"שית צריכה ללכת לכלא, אסור לנו לקנות את השקרים שמסופרים נגד התקשורת", דבריה הובאו על ידי דוד ורטהיים.