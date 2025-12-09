רחל שטיינשנידר ועיטאף אלקייסי הגיעו לפודקאסט "הקול בראש" באתר סרוגים לשיחה צפופה עם המאמן המנטלי אלון סגל. על השילוב בין לימודים בטכניון למגרש, ההתמודדות עם השמרנות בחברה הערבית, והביקורת הנוקבת על מקבלי ההחלטות: "האישיות של כדורגלניות חזקה משל הגברים". צפו בראיון המלא

השבוע בפודקאסט הספורט "הקול בראש" עם המאמן המנטלי אלון סגל, אירחנו באולפן שתי דמויות מעוררות השראה שמוכיחות שהכל אפשרי – כוכבות נבחרת ישראל בכדורגל נשים, רחל שטיינשנידר ועיטאף אלקייסי.

לכל אחת מהנשים החזקות הללו יש סיפור חיים שיכול למלא תסריט לסרט. הן מגיעות מרקעים שונים לחלוטין, אך חולקות תשוקה אחת בוערת למשחק, ונחישות ברזל לנפץ כל תקרת זכוכית בדרך.

מקטמון לאירופה: הסיפור של עיטאף

עיטאף, מוסלמית שגדלה בשכונת קטמון בירושלים, למדה בבית ספר יהודי וחיה את המורכבות הישראלית יום-יום. בראיון היא משתפת באומץ על ההתמודדות עם השמרנות בחברה הערבית-מוסלמית, ועל ההחלטה ללכת עד הסוף עם החלום שלה, למרות הכל.

בילדותה, היא מספרת, אהבה לשחק כדורגל אך כלל לא ידעה שקיימת מסגרת מקצועית לנשים בישראל – ליגה או נבחרת. מי שהיה העוגן שלה הוא אביה.

"אבא שלי תמיד האמין בי," נזכרת עיטאף. "הייתי משחקת איתו ב-11 בלילה, עד שלילה אחד ראה אותי ואת אבא במגרש מאמן מקטמון, שזימן אותי לאימון".

מאותו אימון לילי, עיטאף לא עצרה. היום היא בדרך להגשים חלום ולהפוך לשחקנית באירופה, כשהיא חוצה כל גבול אפשרי בדרך.

הקפטנית מהטכניון: הסיפור של רחל

רחל שטיינשנידר, שגדלה בבית שמש, מציגה מודל אחר של מצוינות. היא החלה לשחק באופן מקצועי וסדיר רק בגיל 21 – גיל מאוחר מאוד במונחים של ספורט מקצועני. ובכל זאת, בגיל 30 היא כבר עונדת את סרט הקפטנית של נבחרת ישראל.

ההספק שלה מחוץ למגרש מרשים לא פחות: רחל מחזיקה בתואר מהטכניון ושירתה במשך 4 שנים בחיל האוויר. בראיון אצל סגל היא הפכה לשופר הקורא לשוויון מגדרי בספורט, ולא היססה למתוח ביקורת על ראשי הענף בארץ.

"אין מספיק תנאים, תקצוב וחשיפה בתקשורת," טוענת רחל, ומסבירה כיצד המצב הזה דווקא מחשל את השחקניות: "האישיות של הכדורגלניות חזקה משל הגברים בגלל מסכת הקשיים שעוברות נשים שבוחרות להיות שחקניות. הקושי בונה אישיות".

העולם מתקדם, וישראל?

במהלך השיחה, השתיים מתארות את הפער העצום בין ישראל לעולם. הן מספרות על אצטדיונים מלאים בעשרות אלפי צופים באירופה ובארה"ב, ועל כדורגל נשים שהוא מקצועני לחלוטין ומאפשר פרנסה בכבוד רב. כדורגל הנשים תופס תאוצה אדירה בעולם, ושתיהן מסכימות – אנחנו כאן רק בתחילת הדרך.