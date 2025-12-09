אריק ליבוביץ', מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירקון, מזהיר מההשלכות הצפיות ממזג האוויר הסוער שיגיע לאזורינו ביממה הקרובה: "לא נוכל להגן על תל אביב בצורה מלאה"

אריק ליבוביץ', מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירקון, מזהיר מההשלכות הצפויות ממזג האוויר הסוער שיגיע לאזורינו ביממה הקרובה, ואומר כי ייתכן שאנחנו לקראת אירוע קטסרופאלי.

"עיר לא מסוגלת להתמודד עם 100 מ"מ גשם ב-24 שעות. אם זה יקרה בתל אביב זה אירוע קטסטרופלי, לא נוכל להגן עליה בצורה מלאה. זה אזור אורבני עם תשתיות לאומיות", אמר לייבוביץ' לאתר ynet.

ליבוביץ' הבהיר כי "עיר טובה מסוגלת להכיל כ-30 מ"מ גשם ביממה. מעבר לזה יהיו הצפות. עכשיו השאלה היא כמה ירד בשעה, כי שום מערכת לא יכולה להכיל כמויות כאלו בכמה שעות. לעיר קשה להתמודד עם זה. כדי להשלים את ההיערכות להצפות נדרשים 4 מיליארד שקלים. צריך להבין, בתקצוב של 70 מיליון שקלים לרשויות הניקוז, אי אפשר לתת פתרונות. יש שני פרויקטים שאמורים לתת מענה כמו הקמה של מתקני ויסות או הובלות לים. זה לא מתוקצב. איך אפשר להגן אחרת על המטרו? אין לנו יכולת לבודד את המתקן הזה".

ליבוביץ' מדגיש כי מדובר במגמה שככל הנראה תלך ותקצין בשנים הבאות: "משנה לשנה האירועים הולכים ומקצינים. פעם היינו מקבלים 100 מ"מ בחודש, אבל כעת אותם 100 מ"מ יורדים בעוצמה חזקה יותר ובזמן קצר יותר. אם ירדו 'רק' 40 מ"מ בשעה זה יהיה אירוע שעיר לא יכולה להתמודד איתו. מדי שנה הרשות עושה הסדרה לנחלים כדי שהם לא ייחסמו, וכשיש אירוע ספציפי אנחנו מציבים כלים בנקודות אסטרטגיות, אבל לרשויות בערים יש נוהל משלהן. המדינה צריכה להכריז על משבר האקלים כמשבר לאומי.