הפגנת "הפלג הירושלמי" צפויה להתקיים היום בבני ברק, כשבמשטרה הזהירו כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה ועומסי תנועה כבדים באזור: "יש להימנע מהגעה למקומות אלו". כל הפרטים

לידיעת הנהגים: הפגנה של "הפלג הירושלמי" צפויה להתקיים היום (שני) בשעה 16:00 באזור העיר בני ברק, ובמשטרה הזהירו כי יתכנו שינויים בהסדרי התנועה ועומסי תנועה כבדים באזור.

לפי הודעת המשטרה, כביש 4 צפוי להיחסם ממחלף אלוף שדה עד לאם המושבות ב-2 הכיוונים. בנוסף, יש היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק.

"שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי" נמסר ממשטרת ישראל. "אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת – יש להימנע מהגעה למקומות אלו".

עוד הובהר כי "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק , יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".