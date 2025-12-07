חדד פרסם פוסט מרגש, וכתב: "בשבת שעברה, קצת לפני ארבע לפנות בוקר, שמענו את הבכי המתוק והמיוחל בחדר הלידה בהדסה. הבוקר זכינו לערוך בבית הכנסת שלנו בירושלים את ברית המילה לבננו. בחרנו לקרוא לו אריה דוד".

חדד הסביר: "אריה, על שם סבה של אשתי, הרב אריה לייב צ'ייט. איש חינוך ותלמיד חכם מופלג. אוהב תורה ואדם. האריה הוא סמל המלוכה בטבע ודוד הוא סמל לשיאה של המלוכה בעם. מנהיג שיכול היה להסתפק במלכות על שבט יהודה, אבל נלחם לחפש את המפתחות לכנס את העם כולו, לאחד את כל השבטים בירושלים. דוד בחר באחדות לאומית במקום בנקמה אישית וכך הפך למנהיג היסטורי שעיצב את זהות העם לדורות".

"אנחנו מלאי הודיה לקב"ה על הזכות והמתנה הגדולה. ואני, בפעם הרביעית, מלא התפעלות מאישתי ושוב מבין איזה מזל שהקיום האנושי לא תלוי בנו הגברים".