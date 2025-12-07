בראיון שנתן לרשת חדשות אמר באסם נעים כי חמאס מוכן לדון בהקפאה או אחסון של הנשק ברצועת עזה. "מעוניינים למנוע הסלמה נוספת"

בכיר חמאס באסם נעים אומר הערב בריאיון לרשת החדשות AP כי ארגון הטרור מוכן לדון ב"הקפאה או אחסון" של הנשק, זאת בכדי למנוע הסלמה נוספת.

מוקדם יותר היום פנו במטה משפחות החטופים לממשלת ישראל ולמתווכות, בדרישה שלא להתקדם לשלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה לפני השבתו של החלל החטוף רן גואילי לישראל. בדבריהם קראו לדרוש מחמאס לעמוד במלוא ההתחייבות שלו לשלב הראשון של ההסכם לפני המשך הצעדים.

"לנוכח הדיווחים על לחץ לעבור לשלב הבא בהסכם, אנו מצפים מממשלת ישראל ומהמתווכות להבהיר בצורה ברורה: לא מתקדמים לשלב ב’ לפני שרן גואילי ישוב הביתה" נמסר. "החזרתם של 27 חטופים חללים עד כה מוכיחה באופן חד משמעי את מה שאמרנו כל הזמן – חמאס יודע את מיקומם של כל החטופים, ומשתמש במידע כקלף מיקוח ולהטעייה של העולם כולו. חמאס התחייב להשיב את כולם, ועל ממשלת ישראל והמתווכות לדרוש שיעמוד במלוא התחייבותו".

עוד הוסיפו ופנו לראש הממשלה בנימין נתניהו: "אנו מזכירים לראש הממשלה: הצלחת ההסכם תמדד בהשבת כל החטופים. לא ניתן לסמן וי על המטרה בלי שמשפחת גואילי תקבל סגירת מעגל – בלי שרני ישוב אלינו. ישראל מחכה לרני".