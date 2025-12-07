גליקמן האשים את שר החינוך בכך שנלחם בגיבור ישראל לדבריו, חבר האחים לנשק, שקיש ביטל את הופעתו בבית ספר בעמק חפר "אין מספיק מילים לתאר את הבושה"

שר החינוך יואב קיש ביטל היום (ראשון) הופעה של חבר 'אחים לנשק' בבית ספר "מעיין שחר" בעמק חפר, זאת על רקע קריאותיו לסרבנות.

על פי הפרסום בחדשות 13, במכתב בו פנתה הנהלת בית הספר לפעיל נכתב: "אני מבקש להודות לך על הסכמתך להשתתף בשיח המתוכנן להתקיים בבית ספרנו בנושא זכויות אדם ודמוקרטיה. לאחר שהזמנתי אותך להרצות בבית הספר, קיבלתי הנחיה לאסור הכנסת אנשי אחים לנשק לבית הספר".

"פניתי למנהליי לקבל הבהרות ברורות בכתב. והתקבלה הוראה חדשה מטעם מנכ"ל משרד החינוך הרואה בארגון אחים לנשק ארגון הקורא לסרבנות או פועל לקידום הסרבנות, וזאת בניגוד לחוק חינוך ממלכתי, ולפיכך אוסרת שיתופי פעולה של מוסדות חינוך עמכם. תודה על נכונותך לבוא".

בתגובה למקרה, העיתונאי אביעד גליקמן העלה ציוץ לרשת X שם כתב כי: "במקום לנשק כל יום את כפות רגליהם של גיבורי ישראל, אחים לנשק, ממשלת ישראל ואחד ממלחכי הפנכה הראשיים של הממשלה, שר החינוך נותן הנחיות שאסור להזמין אותם להרצות בבתי ספר."

"כך נראית מדינת עולם שלישי. כך נראית דיקטטורה. כך נראית ממשלת ישראל 2025. אין מספיק מילים לתאר את הבושה. אני רק מזכיר שאחים לנשק הצילו את מדינת ישראל לאחר טבח השבעה באוקטובר שקרה באשמת ובאחריות ממשלת ישראל".