המעורבות של איראן בהפעלת טרור בשלט רחוק – ממשיכה להיחשף. צה"ל ושב"כ חושפים רשת חלפנות חשאית שחמאס מפעיל בלב טורקיה, בהכוונה איראנית

צה"ל ושב״כ חשפו היום (ראשון) מסמכים של ארגון הטרור חמאס, המצביעים על כך שהארגון מפעיל, בהובלת איראן, רשת של חלפני כספים המורכבת מגולים עזתיים בלב טורקיה, תוך ניצול התשתיות הפיננסיות במדינה לצורכי טרור.

חלפני הכספים העזתיים פועלים בשיתוף פעולה מלא עם המשטר האיראני ומעבירים מאות מיליוני דולרים היישר לארגון הטרור חמאס ולבכיריו. החלפנים מנהלים פעילות כלכלית ענפה בלב טורקיה, הכוללת קליטה, אחסון והעברת כספים איראנים לידי חמאס.

במסמכים של הרשת מתועדות חלק קטן מהעברות הכספים, בהיקפי מאות אלפי דולרים.

כעת נחשפת גם זהותם של שלושה פעילים, עזתיים במקור, חלפנים אשר פועלים בהכוונת איראן בלב טורקיה: – תאמר חסן – בכיר במשרד הכספים של חמאס בטורקיה, הפועל ישירות תחת ח׳ליל אלחיה – ⁠ח׳ליל פרואנה ופריד אבו דאיר – חלפני כספים ברשת החמאסית.

ארגון הטרור חמאס – בעידוד ובתמיכה של המשטר האיראני – ולאחר שגרם להרס רצועת עזה ממשיך לנסות ולקדם מתווי טרור כנגד מדינת ישראל ולשקם את עצמו – וזאת גם מחוץ לשטח הרצועה.