ראש ממשל קטאר קיים ראיון עם השדרן האנטי-ישראלי טאקר קרלסון, שהגיע במיוחד לפורום דוחא. בראיון תקף את ישראל וקרא להטיל עליה אחריות כלכלית לשיקום עזה

ראש הממשלה ושר החוץ של קטאר, התראיין לטאקר קרלסון, הפרשן הפוליטי ושרדן האינטרנט האנטישמי והאנטי-ישראלי מארה"ב. בראיון המחבק, טען אאל ת'אני כי כל ממשלות ישראל מימנו את חמאס בעשור האחרון, וכי "ישראל פועלת לפגוע ביחסים בין ארה"ב וקטאר".

בראיון חם ועדין במיוחד, שקיים ראש הממשלה הקטארי מוחמד אאל ת'אני לשדרן טאקר קרלסון, שיגר אאל ת'אני שורה של מתקפות לעבר ישראל, במה שרבים מתארים כ"ראיון תעמולה" של השדרן האמריקאי, אשר קיבל בעבר שכר מהקטארים.

בראשית הראיון, שנראה כי תואם כולו מראש, נשאל אאל ת'אני, על מימון חמאס וטען כי כלל התקשורת בין המדינה לחמאס, כולל העברת כספים, בוצעו בבקשת ארה"ב וישראל. אאל ת'אני הסביר: "כל התקשורת איתם, הייתה לבקשת ארה"ב והציונים. נתניהו, בנט, לפיד. כולם מימנו את חמאס דרכנו".

באשר לשאלת התקיפה על קטאר בידיי ישראל הסביר אאל ת'אני: "מדובר בניסיון לפלג בין ארצות הברית וקטאר, לפגוע ביחסים שלנו, שלטעמי מועילים לשתי המדינות".

בנוגע לשאלת השלב הבא בעזה אמר ראש הממשלה הקטארי: "אין לנו כוונה לממן את שיקום הרצועה, שהושמדה על ידי ישראל. שישראל תשלם בעצמה. יש פה סטנדרט כפול, תופסים את הנכסים של רוסיה למען שיקום אוקראינה, אבל כשישראל משטחת את עזה אף אחד לא קורא לה לממן את השיקום".

עוד באותו נושא

בקשר לשאלת הישארותם של העזתים ברצועה הסביר: "הם לא רוצים לעזוב את האדמה שהם שייכים לה, זו הארץ שלהם, הבית שלהם. הם צריכים להיות יכולים לבחור איפה לחיות".

בקשר למצב הגרעין האיראני, והחששות ממלחמה נוספת עם ישראל תקף אאל ת'אני: "אנחנו חוששים מכך ומקווים שזה לא יקרה, אנחנו מקווים שישראל תעצור את ההגברה של הסכסוכים באזור. צריך לנהל את הגרעין דיפלומטית. אחרת מה שקורה באיראן, ישליך על כל המפרץ".

בסיום הראיון הידידותי חשף קרלסון את כוונתו לרכוש דירה בדוחא כבר למחרת הראיון.