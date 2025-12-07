עימות התפתח היום בין מספר שרים לבין המשנה ליועמ"שית גיל לימון לאחר שהאחרון האשים אותם בכך שהם מתערבים פוליטית בחקירה

עימות נרשם היום (ראשון) בוועדת השרים לחקיקה, בין מספר שרים לבין המשנה ליועמ"שית גיל לימון, בעניין חקירת הפצ"רית.

השרים ביקשו לדעת האם יש אמת בפרסום בכתבה בi24NEWS בעניין התנהלות היועמ״שית וניצב בועז בלט סביב חקירת פרשת הפצ״רית. השר שלמה קרעי תוקף את המשנה ליועמ״ש גיל לימון: ״תגיד לנו אם הפרסום נכון או לא״.

המשנה ליועמ״ש לימון: ״הפרסום לא נכון, אבל אני לא יודע מה כן נכון״. השרים לוין, קרעי ובן גביר זועמים על התגובה הזו. עוד הוסיף לימון: אתם דרג פוליטי ורוצים התערבות פוליטית בחקירה. המטרה של חבר הכנסת סעדה ושל השר לוין היא לגרום שהיועמ״שית תיחקר באזהרה.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, שר המשפטים יריב לוין הכחיש כל התערבות בחקירה ומתנער מהאמירה של סעדה שהמטרה היא לחקור את בהרב מיארה.

״כל מה שרציתי לעשות זה שהדברים ייחקרו. מה צריך לעשות לחשוב האזרח כשאתה מסרב לענות על השאלות הציבוריות הפשוטות הללו? איזה שיבוש חקירה יכול להיות בדבר הזה? איזה התערבות פוליטית יש בזה שאנחנו דורשים תשובות האם היועמ״שית פעלה למנוע מניצב בני בנימין לקבל את החקירה?

אני לא רוצה לדעת פרטים על החקירה. גם כשיכולתי להתערב ולדרוש מהמפכ״ל להעביר את החומרים לנציב קולה – לא עשיתי את זה, למרות שאני לא יודע מכוח איזו סמכות הוא סירב להעביר לו את החומרים״.

נזכיר כי בבקשת השר לוין לבג"ץ בשבועות שעברו, בעניין ביטול הצו הארעי שעיכב את כניסתו של בן חמו לתפקיד, בטענה כי "עיכוב המינוי איננו משמר את המצב הקיים, אלא מוביל לפגיעה חמורה בחקירת פרשה חסרת תקדים – שבמסגרתה נחשדים בכירים בפרקליטות הצבאית, ובכללם העומדת בראשה, בביצוע מעשים חמורים, ביניהם הדלפת חומרי חקירה ושיבוש הליכי משפט".

השר קרעי: ״אתה חושב שמישהו מאזרחי ישראל יאמין לכם שהמטרה שלכם היא לא למנוע מהיועמ״שית להיחקר? מה הבעיה שתחזור ליועמ״שית ותשאל אותה מה כן נכון?״ המשנה ליועמ״ש לימון מסרב לענות: ״ההתערבות הפוליטית – פנים רבות לה״.