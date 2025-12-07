צה"ל ממשיך לסכל איומים בעזה ולחסל כל מחבל שחוצה את הקו הצהוב. ,"הכוחות זיהו מחבל באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל"

צה"ל ממשיך לחסל כל מחבל חמאס שמסכן את הכוחות וחוצה את הקו הצהוב. היום (ראשון) כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

עוד באותו נושא לאור יום: צה"ל עצר עשרות מחבלים בקלקיליה. צפו 22:42 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

נזכיר כי בשבוע שעבר, נרשמה הפרה חמורה של הפסקת האש, כאשר 5 לוחמים נפצעו בהיתקלות עם מחבלים במנהרה ברפיח – ביניהם אחד באורח קשה, שלושה באורח בינוני ואחד באורח קל. בצה"ל אמרו כי חולייה של שלושה מחבלים יצאה מפיר תת־קרקעי באזור, ביצעה ירי נ"ט לעבר הכוחות והצמידה מטען לרכב משוריין. הכוח הגיב באש וסיכל את ההתקפה. שניים מהמחבלים נהרגו במהלך האירוע.

בעקבות האירוע, הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. בתגובה, כוחות צה"ל תקפו וחיסלו את מפקד גדוד מזרח רפיח בחמאס, מחמד ג'ואד מחמד אלבואב, וכן את סגנו ו-2 מחבלים נוספים.