"אנחנו, אנשי המילואים שהתייצבנו ראשונים למשימה, ממשיכים קדימה להוביל ולהילחם על הנפש, בגבורה ובעוצמה ובערבות הדדית אחד עבור השני. לא ניתן לאף אחד ליפול", אומר רס"ן ר', מ"פ בסיירת גבעתי שייסד את פורום נלחמים על הנפש

הלוחמים שחזרו מה-7 באוקטובר ומהלחימה ממשיכים בימים אלו להתמודד עם פגיעות נפשיות שונות: חרדה, חוסר שינה, ניתוק רגשי וקושי ממשי לחזור לשגרת חיים רגילה, לילדים, לנשים, למשפחות, לעבודות שלהם.

רס"ם במיל' ר', מ״פ בסיירת גבעתי, יזם ומייסד פורום מלחמה על הנפש: ״ב-7 באוקטובר נלחמנו על הבית עכשיו אנחנו נלחמים על הנפש. זאת משימת חיינו. אנחנו, אנשי המילואים שהתייצבנו ראשונים למשימה, ממשיכים קדימה להוביל ולהילחם על הנפש, בגבורה ובעוצמה ובערבות הדדית אחד עבור השני. לא ניתן לאף אחד ליפול. זוהי משימתנו הלאומית. צו השעה הוא לבנות מסלול עמוק ואמיתי לטיפול בטראומה ואנחנו יוצאים למלחמה על הנפש עבור האנשים הטובים ביותר שיש לנו במדינה.״

על רקע המציאות הזו יוצאים כעת הלוחמות והלוחמים עצמם בקמפיין לאומי בשם "צו כחול": מהלך שמבקש להעלות את המודעות למצוקתם של חיילי מילואים לאחר הלחימה ולייצר מעגלי תמיכה, שיקום וליווי ארוך טווח, באמצעות טיפול אותו עברו מטעם עמותת אמפא, המובילה מענה פורץ דרך לטיפול בטראומה לחיילי מילואים שנחשפו לאירועי קיצון, עם סדנת “מתחילים מחדש”.

במדובר על תכנית עומק בת חמישה ימים הכוללת לינה, ליווי צוות טיפולי 24/7 וטיפול בשלושה ממדים: גוף (טיפולים סומטיים ונשימה), נפש (עיבוד רגשי פרטני וקבוצתי), רוח (לוגותרפיה, משמעות ותקווה). לאחר הסדנה המשתתפים ממשיכים לליווי מתמשך של שנה, הכולל מפגשי זום, מפגשי עומק ואפליקציה לתרגול יומיומי, מה שמבטיח שינוי ארוך טווח.