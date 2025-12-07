במטה משפחות החטופים פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה שלא להתקדם לשלב השני של העסקה לפני השבת החלל החטוף רן גואילי: "חמאס יודע את מיקומם של כל החטופים, ומשתמש במידע כקלף מיקוח ולהטעייה של העולם כולו"

במטה משפחות החטופים פנו היום (ראשון) לממשלת ישראל ולמתווכות, בדרישה שלא להתקדם לשלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה לפני השבתו של החלל החטוף רן גואילי לישראל. בדבריהם קראו לדרוש מחמאס לעמוד במלוא ההתחייבות שלו לשלב הראשון של ההסכם לפני המשך הצעדים.

"לנוכח הדיווחים על לחץ לעבור לשלב הבא בהסכם, אנו מצפים מממשלת ישראל ומהמתווכות להבהיר בצורה ברורה: לא מתקדמים לשלב ב’ לפני שרן גואילי ישוב הביתה" נמסר. "החזרתם של 27 חטופים חללים עד כה מוכיחה באופן חד משמעי את מה שאמרנו כל הזמן – חמאס יודע את מיקומם של כל החטופים, ומשתמש במידע כקלף מיקוח ולהטעייה של העולם כולו. חמאס התחייב להשיב את כולם, ועל ממשלת ישראל והמתווכות לדרוש שיעמוד במלוא התחייבותו".

עוד הוסיפו ופנו לראש הממשלה בנימין נתניהו: "אנו מזכירים לראש הממשלה: הצלחת ההסכם תמדד בהשבת כל החטופים. לא ניתן לסמן וי על המטרה בלי שמשפחת גואילי תקבל סגירת מעגל – בלי שרני ישוב אלינו. ישראל מחכה לרני".

כאמור, הבוקר דווח בכאן רשת ב' כי קיים קצה חוט שעשוי לסייע באיתור מקום קבורתו של גואילי, כאשר חמאס והצלב האדום צפויים לחדש היום את החיפושים אחר גופתו בשכונת זייתון שבעיר עזה. אמש מנהיג חמאס בעזה, חליל אל-חיה, טען בראיון לרשת אל ג'זירה כי "צוותי החיפוש של חמאס והצלב האדום ייכנסו מחר לאזורים חדשים ברצועה, אשר לא חיפשו בהם עד כה, כדי לחפש את החטוף החלל רן גואילי".