כל הילדים מוזמנים: כוכבת הילדים אביה בספיישל חנוכה חגיגי

תכנית חנוכה של יה יה אביה – יוצאת לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לקראת חג החנוכה עם שירים, הפתעות, סיפורים והרבה הרבה אורחים. צפו

״בשכונה של אביה״ בספיישל חנוכה חגיגי במיוחד עם כוכבת הילדים אביה הרנוי!

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

לכבוד חג האור, צילמנו פרק מיוחד, מואר ושמח סבתוש האהובה, ואפילו… הפיה שקד, שהגיעה לעזור עם קסמים של שמחה! ביחד הן שרות, רוקדות, פותרות חידונים ויצרו אווירה של חג – בדיוק כמו שרק הן יודעות!

יחד נתכונן לחג האור!

אל תפספסו את הספיישל שיגרום לכל הבית להרגיש את הקסם של חנוכה.

בשכונה של אביה