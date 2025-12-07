כל הילדים מוזמנים: כוכבת הילדים אביה בספיישל חנוכה חגיגי

חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
כתב אישום: בן 29 השחית ספרי תורה בבית הכנסת שנה לפטירתה: הפרויקט של קורין אלאל ז"ל רואה אור לא רק אח של אודיה: דניאל אזולאי בצעד משמעותי במוזיקה האלוף במיל': "'אחים לנשק' זו חבורה שתרמה מלא למדינה" אילה חסון תוקפת: "אתה עובד אצל הציבור - לא אצל היועמ"שית" אחרי ההצלחה הקודמת: בן צור חוזר למנורה בפעם השלישית איך לבחור מזגן איכותי לבית? דרמה בשידור חי: השתלטו על האולפן והודיעו על הפיכה צבאית הסרט הראשון שלי – גרסת הבמאית: עילית זקצר על "סופת חול" לראות מעבר לסערה: סוד הריפוי הזוגי ציוץ נפיץ: איילון מאסק הציג את האיחוד האירופי לצד סמל נאצי נתניהו למרץ: "צפויים לעבור בקרוב לשלב ב' של ההסכם בעזה" מתגעגעים ל"שטיסל"? סדרת ההמשך "קוגל" עולה לנטפליקס כאוס במכבי תל אביב: האוהדים בצעד חדש נגד המועדון מה קרה כשהאחיינית של אלי שרעבי הגיעה לכוכב הבא? צפו אתלטיקה: הישגים מרשימים לישראלים במרתון ולנסיה, שיא בארה"ב 4 תינוקות מאושפזים בעקבות סיבוכי שפעת וחצבת מהמבול ועד היום: המופע "הללויה" כובש את הילדים עם מסר חינוכי תתכוננו לבופה קינוחים: אור שפיץ מאורסת בשטח בית הספר: בכיר במערכת החינוך נעצר בחשד שפגע בתלמידו כתב אישום: בן 29 השחית ספרי תורה בבית הכנסת שנה לפטירתה: הפרויקט של קורין אלאל ז"ל רואה אור לא רק אח של אודיה: דניאל אזולאי בצעד משמעותי במוזיקה האלוף במיל': "'אחים לנשק' זו חבורה שתרמה מלא למדינה" אילה חסון תוקפת: "אתה עובד אצל הציבור - לא אצל היועמ"שית" אחרי ההצלחה הקודמת: בן צור חוזר למנורה בפעם השלישית איך לבחור מזגן איכותי לבית? דרמה בשידור חי: השתלטו על האולפן והודיעו על הפיכה צבאית הסרט הראשון שלי – גרסת הבמאית: עילית זקצר על "סופת חול" לראות מעבר לסערה: סוד הריפוי הזוגי ציוץ נפיץ: איילון מאסק הציג את האיחוד האירופי לצד סמל נאצי נתניהו למרץ: "צפויים לעבור בקרוב לשלב ב' של ההסכם בעזה" מתגעגעים ל"שטיסל"? סדרת ההמשך "קוגל" עולה לנטפליקס כאוס במכבי תל אביב: האוהדים בצעד חדש נגד המועדון מה קרה כשהאחיינית של אלי שרעבי הגיעה לכוכב הבא? צפו אתלטיקה: הישגים מרשימים לישראלים במרתון ולנסיה, שיא בארה"ב 4 תינוקות מאושפזים בעקבות סיבוכי שפעת וחצבת מהמבול ועד היום: המופע "הללויה" כובש את הילדים עם מסר חינוכי תתכוננו לבופה קינוחים: אור שפיץ מאורסת בשטח בית הספר: בכיר במערכת החינוך נעצר בחשד שפגע בתלמידו

כל הילדים מוזמנים: כוכבת הילדים אביה בספיישל חנוכה חגיגי

כל הילדים מוזמנים: כוכבת הילדים אביה בספיישל חנוכה חגיגי
ספיישל חנוכה באולפן סרוגים
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.12.2025 / 11:06

Facebook Twitter WhatsApp

תכנית חנוכה של יה יה אביה – יוצאת לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לקראת חג החנוכה עם שירים, הפתעות, סיפורים והרבה הרבה אורחים. צפו

״בשכונה של אביה״ בספיישל חנוכה חגיגי במיוחד עם כוכבת הילדים אביה הרנוי!

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

"חנוכה עם אביה"

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

לכבוד חג האור, צילמנו פרק מיוחד, מואר ושמח סבתוש האהובה, ואפילו… הפיה שקד, שהגיעה לעזור עם קסמים של שמחה! ביחד הן שרות, רוקדות, פותרות חידונים ויצרו אווירה של חג – בדיוק כמו שרק הן יודעות!

בשכונה של אביה באולפן סרוגים

יחד נתכונן לחג האור!

אל תפספסו את הספיישל שיגרום לכל הבית להרגיש את הקסם של חנוכה.

בשכונה של אביה

שחקנים: אביה הרנוי; נעה אברמובסקי; שקד לרמן-מסינג; יוסי עבדו.

בימוי: אבי לודמיר.

הפקה: אשר רוט.

עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.

עיצוב: יולה ינקלביץ.

אביה הר נוי
אולפן סרוגים
בשכונה של אביה
חנוכה

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים