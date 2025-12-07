חמאס והצלב האדום יחדשו היום את החיפושים אחר גופתו של החלל החטוף האחרון, רס"ל רן גואילי, בשכונת זייתון שבעיר עזה. בישראל מעריכים כי קיים קצה חוט שעשוי לסייע באיתור מקום קבורתו

בדרך הביתה? בישראל מעריכים כי קיים קצה חוט שעשוי לסייע באיתור מקום קבורתו של החלל החטוף רס"ל רן גואילי הי"ד – כך דווח הבוקר (ראשון) בכאן רשת ב'. הדיווח הנוכחי מגיע כאשר חמאס והצלב האדום צפויים לחדש היום את החיפושים אחר גופתו של גואילי בשכונת זייתון שבעיר עזה.

אמש מנהיג חמאס בעזה, חליל אל-חיה, טען בראיון לרשת אל ג'זירה כי "צוותי החיפוש של חמאס והצלב האדום ייכנסו מחר לאזורים חדשים ברצועה, אשר לא חיפשו בהם עד כה, כדי לחפש את החטוף החלל רן גואילי".

רן גואילי הוא החלל החטוף האחרון שנותר בשבי החמאס בעזה, אחרי השבתו של סותטיסאק רינטלאק ז"ל לישראל ביום רביעי האחרון. כזכור, ביום חמישי דווח כי משלחת ישראלית יצאה לקהיר וקיימה שיחות עם המתווכות במטרה להביא להשבתו המיידית, כשבתום השיחה סוכם על ריכוז מאמץ אינטנסיבי ומיידי שיביא להשלמת משימת החזרת השבויים והנעדרים באופן מלא.