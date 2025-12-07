צעיר כבן 20 נדקר למוות בקטטה במועצת שגב שלום, שפרצה בעקבות סכסוך משפחתי. שניים מבני משפחתו של ההרוג נעצרו, ובמשטרה מנהלים מצוד אחר חשודים נוספים

הפשיעה בחברה הערבית: צעיר כבן 20 נדקר למוות במהלך קטטה שפרצה במועצה המקומית שגב שלום שבנגב. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו במצב אנוש עם פציעות חודרות, ופינו אותו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע – שם נקבע מותו.

חובשי מד"א וואליד גרגוי ויאסר אבו רגילה סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו צעיר מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי". כאמור, מותו של הפצוע נקבע בהמשך בבית החולים.

מחקירה ראשונית עולה כי מדובר בסכסוך משפחתי, כשהקטטה פרצה בין מספר בני דודים. שניים מבני משפחתו של ההרוג נעצרו עד כה, ובמשטרה אמרו כי מתנהל מצוד אחר חשודים נוספים המעורבים בתקרית.