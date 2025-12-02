השב"כ התריע על פניות חשודות מתשתיות הקשורות לאיראן לתושבי בת ים. ראש העיר פרסם הודעה חריגה המבקשת לא לענות לפניות זרות

בעקבות עליה משמעותית במגעים בין גורמים איראניים, לבין תושבי העיר בת ים, ראש העיר פרסם היום הודעה מוקלטת מיוחדת, לבקשת שירות הביטחון הכללי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ההודעה המוקלטת, צילום: עיריית בת ים.

הבקשה החריגה הגיעה ישירות מצמרת השב"כ, לאחר שזוהו מוקדים של קשר בין גורמים איראניים חשודים לבים תושבים בעיר. ראש עיריית בת ים הפציר בתושבים שלא לשתף איתם פעולה.

ראש העיר צביקה ברוט פרסם את ההודעה מוקלטת חריגה לבקשת שירות הביטחון הכללי. ההודעה, שהופצה בכל ערוצי התקשורת העירוניים, הוגדרה על ידי גורמי ביטחון כ"אמצעי מניעה חיוני" שנועד לקטוע ניסיונות גיוס, איסוף מידע או יצירת קשר עוין מצד גורמים חשודים.

עוד באותו נושא הבכיר מזהיר: "ישראל ניצבת מול איום מורכב" 10:01 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

לפי גורמים המעורים בפרטים, השב"כ זיהה בשבועות האחרונים מספר גדל של תושבים בעיר אשר יצרו איתם קשר גורמים איראניים.