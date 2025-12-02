ישראל קיבלה ממצאים של גופה, עכשיו מתחיל תהליך הזיהוי

לשכת ראש הממשלה מעדכנת כי ""ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, ממצאים שהועברו מרצועת עזה", כעת מתחיל תהליך הזיהוי בתקווה כי מדובר באחד משני החטופים האחרונים

משרד ראש הממשלה מעדכן על הבאת ממצאים של חלל חטוף ששרידיו נמצאו במחנה הפליטים ג'באליה בצפון הרצועה. חלקי הגופה נמצאו כבר אתמול. הצלב האדום הודיע על מסירה אמש, לאחר מכן ביטל, וכעת מבוצעת ההעברה.

"ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, ממצאים שהועברו מרצועת עזה ונמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. שם יתקבלו במעמד צבאי עם רב צבאי. לאחר מכן יועברו לישראל, אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי ובהתאם לתוצאות הבדיקה תימסר הודעה רשמית למשפחה."

עוד הוסיפו בהודעה: "מערך השו״נ נמצא בקשר רצוף עם משפחותיהם של שני החטופים החללים ובשעה קשה זו לב כולנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון. הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס".

אלו החללים החטופים שנותרו בשבי כעת:

רס"ל רן גואילי היה לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה, אשר הצטרף ללחימה נגד חמאס ב-7 באוקטובר למרות שנפצע מספר שבועות לפני כן כשפרק את הכתף שלו. בקרב בקיבוץ עלומים הוא חיסל מחבלים רבים לפני נפילתו, כשגופתו נחטפה לרצועת עזה.

ב-30 בינואר 2024 המשטרה הודיעה כי נקבע מותו של גואילי באופן רשמי, זאת אחרי שוועדת מומחים של נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, משטרת ישראל, משרד הדתות והרב הראשי לישראל קבעו על בסיס הממצאים שהוצגו בפניה כי הוא אינו בין החיים. גואילי היה בן 24 בנופלו, והוא הותיר אחריו הורים ושני אחים.

סותטיסאק רינטלאק

סותטיסאק רינטלאק, יליד העיירה ראטנאווי שבצפון תאילנד, עבד בישראל מאז שנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים בענף החקלאות. במהלך השנים עבד רינטלאק במטעים סמוך לקיבוץ בארי, ונחשב לעובד מסור ואהוב בקרב חבריו.