סרטוני AI משתפרים מיום ליום ומקשים על היכולת להבדיל בינם לבין המציאות. יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נפל לסרטון כזה והודיע היום (שלישי): "אין כל קשר בין ליברמן או המפלגה לבין הסרטונים, ההמלצות או הגופים המוזכרים בהם".

ההודעה המלאה של המפלגה: "אנו מבקשים להזהיר את הציבור מפני סרטוני בינה מלאכותית מזויפים המופצים ברשת, ובהם נראה יו״ר המפלגה ח״כ אביגדור ליברמן ממליץ על השקעות שונות. בתקופה האחרונה אנו נתקלים שוב ושוב בניסיונות לזייף את דמותו ולהשתמש בה להונאות ברשת. אין כל קשר בין ליברמן או המפלגה לבין הסרטונים, ההמלצות או הגופים המוזכרים בהם. אנו קוראים לציבור לדווח לנו על כל חומר חשוד נוסף".

מוקדם יותר היום יו"ר ליברמן הביע תמיכה במח"ט חשמונאים אבינועם אמונה לאחר שדווח כי אחרי סיום תפקידו הוא לא יקודם, אלא יפרוש משירות: "עמוד האש שמוביל אלפי חרדים לתוך תפקידי לוחמה בצה"ל".

דבריו המלאים: "אל"מ אבינועם אמונה, מפקד חטיבת חשמונאים, צפוי לסיים את תפקידו ולפרוש משירות בעוד כחודש. הצבא והמדינה עומדים לאבד לוחם ומפקד מהמעלה הראשונה, וכזה שצריך להיות עמוד האש שמוביל אלפי חרדים לתוך תפקידי לוחמה בצה"ל".