נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, קבע כעת (ראשון) כי מחרתיים ידונו בעתירה נגד מינויו של השופט בן חמו, אותו מינה לוין ללוות את חקירת הפצ"רית. במכתב הוא פנה לעותרים ונתן להם עד מחר להגיש תגובות בנושא.
מוקדם יותר היום, שר המשפטים יריב לוין הגיש לבג״ץ מכתב מפורט שבו הוא יוצא בחריפות נגד החלטת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לעכב את מינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו למפקח על החקירה בפרקליטות הצבאית.
לוין טען כי הצו הארעי יוצר מצב שבו מנגנון החקירה שקבע בית המשפט עצמו אינו יכול להתקיים וכי העותרים מנסים למעשה לסכל את פסק הדין.
לוין הגדיר את פניית העותרים כ"פנייה הלוקה בחוסר תום לב משווע״ ומוסיף כי מדובר במהלך שמטרתו ״לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט באופן שמבקש לבטל את פסק הדין בדלת האחורית״.
לאורך המכתב חוזר שר המשפטים על הקביעה כי בהיעדר מפקח לא ניתן לבצע את הוראות בית המשפט וכי העיכוב אינו רק טכני אלא מהותי. לדבריו, הצו הארעי ״מונע מהמדינה לבצע את שהוטל עליה בפסק הדין״ ומשבית את עבודת הגופים שהוקמו לצורך החקירה.
לוין מזהיר כי המצב שנוצר בעקבות ההקפאה פוגע גם באמון הציבור וכותב כי ״פגיעה באמון הציבור בבית המשפט העליון״ היא תוצאה ישירה של העיכוב. במכתב נטען כי גם היועצת המשפטית לממשלה קבעה בעבר שהמנגנון שנבחר למינוי המפקח הוא תקין ולפיכך אין הצדקה לעיכוב הנוכחי. בנוסף מציין המכתב כי הצו הארעי ניתן ללא בחינה מעמיקה של השלכותיו המעשיות בשטח וכי הוא מאפשר לגורמים הנוגעים לחקירה להמשיך לפעול ללא בקרה.
עוד מציין לוין כי העותרים יצרו מצב מלאכותי של כפילות הליכי משפט בין בתי משפט שונים, דבר המחזק את החשש שמדובר במהלך טקטי שאינו נובע מצורך אמיתי. לדבריו, המנגנון שמבקשים לעכב נועד בדיוק כדי להבטיח חקירה עצמאית, והוא עצמו נקבע על ידי בית המשפט בפסק הדין הקודם.
בסיום המכתב מבקש שר המשפטים כי בג״ץ יבטל את הצו הארעי ויאפשר את כניסתו של בן חמו לתפקיד, תוך הדגשה שבלעדיו לא ניתן לקיים את החקירה בצורה תקינה ובהתאם להוראות פסק הדין.
שירי מנתניה
מאוד הגיוני כאשר מחפשים תובע מקצועי וללא ניגוד עניינים, לבחור ביוסף בן חמו, איש ליכוד ידוע, שרץ לראשות עיריית טבריה מטעם הליכוד ולא עסק עשרות שנים במשפט הפלילי. ממש מפליא, שהוגשו...
מאוד הגיוני כאשר מחפשים תובע מקצועי וללא ניגוד עניינים, לבחור ביוסף בן חמו, איש ליכוד ידוע, שרץ לראשות עיריית טבריה מטעם הליכוד ולא עסק עשרות שנים במשפט הפלילי. ממש מפליא, שהוגשו עתירות.המשך 13:34 23.11.2025
נתנאל
בתגובה ל: שירי מנתניה
כמה את צודקת. אוי לנו שזה שר המשפטים שלנו ואלה פני המדינה..13:40 23.11.2025
אורחת
השופט עמית והפרקליטות יעשו ה-כ-ל כדי לסכל את החקירה. למה? כי יש להם מה להסתיר!13:25 23.11.2025
ממ
בושה ... על כל מינוי יגישו עתירות לבג"צ.... מערכת משפט נגועה והזויה13:24 23.11.2025
מוטי הקרייתי
היועמ"שית אינה חוששת אלא נמצאת בחרדה. שמא המעורבות שלה הגובלת בפלילים תיחשף,13:24 23.11.2025
