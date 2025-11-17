ברקע ההרס בגבעת צור משגבי, יצאו בעלי החוות בגוש עציון בהצהרה חריפה וחזיתית כנגד הגיבוי שהעניק ראש המועצה להרס – כשהם האשימו אותו בניסיון להכשיל סדרתית התיישבות בשטחים הפתוחים וטענו כי השמיט ביודעין עובדות

ביקורת חריפה מבית: על רקע ההרס שהתרחש היום (שני) בגבעת צור משגבי, הוציאו בעלי החוות החקלאיות בגוש עציון הצהרה חריגה ונוקבת כנגד גיבוי ראש המועצה ירון רוזנטל להרס, בה הטיחו בו האשמות על התנהלות סדרתית כנגד ההתיישבות בשטחים הפתוחים.

מדובר בהצהרה חריגה ביותר, מצד בעלי החוות שמקפידים לרוב להישאר מתחת לרדאר ועובדים בשיתוף פעולה עם מערכת הביטחון והמועצות האזוריות. כעת לדבריהם, נחצה קו אדום שהוביל להחלטה לצאת למתקפה בפומבי.

"אנו מזועזעים ממסע הרס הברוטאלי שמתרחש כעת במזרח הגוש", נכתב במכתב עליו חתמו שלושה עשר בעלי חוות, המהווים את מרבית אנשי החוות בגזרת המועצה. "בניגוד לציבור הרחב, אנו יודעים ומכירים מקרוב בדיוק מהי מדיניות המועצה בהקמה של נקודות התיישבות חדשות מחוץ לגדרות, לצורך שמירה על השטחים הפתוחים מפני פלישה ערבית". לדבריהם, "חווינו זאת במשך שנים כאשר היה מאוד לא פשוט להקים חוות חדשות, גם במקומות קריטים ואסטרטגים שעמדו בסכנה ממשית להפוך לחלק מהמדינה הפלסטינית העתידית".

החוואים הוסיפו ודחו את טענותיו של רוזנטל: "אנו מכירים את טענותיך בנוגע לגבעה על כך שמדובר בהתיישבות בלתי מתואמת, אך בפועל אנו רואים עד כמה מאמץ הינך משקיע בהרס ההתיישבות ומסרב לכל שיח ופיתרון. נמנעת ביודעין הבוקר מלציין שתושבי הגבעה היו אלו שסילקו בגופם עשרות פולשים ערבים שהתגוררו ברכס במשך שנים, והפכו אותו לאזור ערבי עויין שלא ניתן היה אפילו לטייל בו".

"השמטת בכוונת מכוון גם את העובדה שעל הרכס בו יושבת הגבעה, מרחף הליך שמתנהל בבג"ץ בדרישה להשיב לשם את הפולשים הערבים שסולקו בדם ויזע בידי אנשי הגבעה, למרות שברי לך שהרס הגבעה תסלול את הדרך לשובם", האשימו החוואים. "כאיש בית ספר שדה וחובב היסטוריה, היית צריך לזכור שבעתיים את ימי חורבן הבית בהם הפילוג בעם הכריע ולא האויב, ולא להעלות על דל מחשבתך ביצוע מעשה נפשע כזה שיותר פילוג עמוק בתוך ההתיישבות".

"הבוקר לצערנו נפל הפור. הלכת צעד אחד רחוק מדיי. בעוד אנו נאבקים על אדמות המולדת תוך תשלום מחירים אישיים כבדים, אתה נלחם בנו", תקפו החוואים בסיכום מכתבם. "כמי שמובילים את המאבק על השטחים הפתוחים בגזרת גוש עציון, אנו מתנערים ממך ומדבריך בשאט נפש, ומצהירים בצורה ברורה: חצית כל קו אדום".