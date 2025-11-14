מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר ב-0.5 אחוז, אך מנגד נאמר כי מחירי הדירות ירדו ב-0.3 אחוז בחודשים אוגוסט וספטמבר 2025. כל הפרטים

לקראת הורדת הריבית? מנתוני מדד מחירי שוק הדירות שפורסם היום (שישי) על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מחירי הדירות ירדו ב-0.3 אחוז בחודשים אוגוסט וספטמבר 2025, זאת מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים הללו לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025.

לפי הנתונים, נמצא גם כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית עלה מ-34.2% בתקופה הקודמת (יולי – אוגוסט 2025) ל-39.5% בתקופה הנוכחית. בחלוקה למחוזות נרשמה עלייה בחירי הדירות בירושלים (0.5%) ובצפון (0.3%), בעוד שבתל אביב, בדרום, במרכז ובחיפה נרשמו ירידות.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי אוגוסט – ספטמבר 2025, לעומת אוגוסט – ספטמבר 2024, נמצא כי העלייה במחירי הדירות התמתנה באופן ניכר ועומדת כעת על 0.5 אחוז. בהשוואה גם נאמר כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.5 אחוז במדד הנוכחי לעומת אוגוסט וספטמבר 2024.

במקביל נאמר כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5% בחודש אוקטובר 2025, בהשוואה לחודש ספטמבר 2025. בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.5%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות שעלו ב-3.9%, הלבשה והנעלה שעלה ב-3.0%, מזון שעלה ב-1.4%, תחבורה ותקשורת שעלה ב-0.9%, בריאות שעלה ב-0.5%, תחזוקת הדירה שעלה ב-0.4% ושכר דירה שעלה ב-0.3%. מנגד, ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תרבות ובידור שירד ב-1.7% ושירותי דיור בבעלות הדיירים שירד ב-0.9%.