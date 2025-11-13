עם השלמת תהליך הזיהוי, הותר לפרסום כי מני גודארד הי"ד הוא החלל החטוף שגופתו הושבה הערב לישראל. כעת נותרו בשבי החמאס 3 חללים חטופים בלבד

חזר הביתה: עם השלמת תהליך הזיהוי, הותר לפרסום כי מני גודארד הי"ד הוא החלל החטוף שגופתו הושבה הערב (חמישי) לישראל. כעת נותרו בשבי החמאס 3 חללים חטופים בלבד: דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק.

מני גודארד נרצח בטבח של מחבלי חמאס על קיבוץ בארי ב-7 באוקטובר, וגופתו נחטפה לרצועת עזה. אשתו איילת נרצחה גם כן במתקפה, כשהם הותירו אחריהם ארבעה ילדים – מור, גל, בר וגוני – ושישה נכדים.

במרץ האחרון נחשף כי כוחות צה"ל קיימו מבצע ברצועת עזה שבו ניסו לחלץ את גופתו של גודארד – אך המבצע הסתיים ללא הצלחה. בר, בתו של מני, פנתה יום לאחר מכן לראש הממשלה בנימין נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר בקריאה: "טנחנו משפחת גודארד דורשים מכם – שלא לשלוח שום חייל לסכן את חייו על מנת להשיב את גופתו של אבינו. לא נסכים שאף משפחה נוספת תיכנס למעגל השכול במטרה להחזירו.