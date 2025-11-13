עורך דין מהצפון נעצר לאחר שסמוך לביתו אותר מצבור אמצעי לחימה שכלל שני אקדחי גלוק, מחסניות רבות, מעל 100 כדורי תחמושת ואופנוע החשוד כגנוב

האירוע התרחש בתאריך 11/11/25 המשטרה ערכה בכפר מנדא חיפוש במתחם הסמוך לביתו של עורך דין תושב המקום בן 42 ואיתרו מצבור בלתי חוקי של אמל״ח. במהלך החיפוש, איתרו השוטרים שני אקדחי גלוק, מחסניות M16 רבות וכמות רבה של כדורי תחמושת. בנוסף אותר אופנוע החשוד כגנוב, חומרים החשודים כסמים, רעלות פנים ושכפ״צים. החשוד נעצר לחקירה בתחנת המשטרה ומעצרו הוארך בבית משפט השלום בעכו עד לתאריך 14/11/25.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי המחוז הצפוני יחד עם לוחמי מג"ב ממשיכים לפעול בנחישות נגד פשיעה חמורה והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים למען שמירה על ביטחון הציבור. מתחילת השנה נתפסו בתחומי המחוז הצפוני מעל 960 אמצעי לחימה".