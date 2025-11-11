נועה קירל הפתיעה את בעלה הטרי דניאל פרץ כשהקדישה לו שיר אהבה אישי במהלך חתונתם מול המשפחה והחברים הקרובים היא שרה על המרחק, הגעגועים והאהבה שמצליחה להחזיק מעמד בין תל אביב למינכן

אחרי החופה האינטימית והמרגשת שנערכה במתחם "בית על הים" ביפו, נועה קירל הפתיעה את בעלה הטרי דניאל – כשעלתה ברחבת הריקודים, תפסה את המיקרופון ושרה לו שיר מיוחד שכתבה במיוחד עבורו.

צפו בנועה שרה לבעלה הטרי – דניאל פרץ

מול המשפחה והחברים הקרובים, כשכולם עוצרים לרגע לנשום, נועה שרה לו שיר אהבה שכולו הם – המרחקים, הגעגועים, והחיבור שלא נשבר. בין המילים היא חושפת רגעים קטנים מהחיים המשותפים:

"רואה לו בעיניים איך הוא באמת מאוהב, כולם מסתכלים עלי תמיד – אבל רק הוא רואה את הלב שלי. כל מה שאני רוצה זה רק שיהיה מאושר. זוכרת כל מטוס וכל דקה, שונאת את זה שאני שוב פעם רחוקה. ורק אצלו אני רוצה למצוא מקום, שיכנס לי עוד פעם בחלום – בא לי לעוף."

אהבה מרחוק – אבל הכי קרובה שיש

השיר, שנכתב בלילות כשהוא ישן לצידה, חושף צד רך וחשוף במיוחד של אחת הכוכבות הגדולות בישראל. בין שורות האהבה והגעגוע אפשר לשמוע את הכנות שבקשר שלהם – זוג שחי על קו תל אביב-מינכן, בין בימת הענק של נועה למגרשי הכדורגל של דניאל.

למרות המרחק, השניים מצליחים לשמור על קשר יציב ואוהב, והשיר שביצעה קירל ברחבה נראה כמו הצהרת אהבה ברורה – על זוגיות שמחזיקה חזק גם כשהם רחוקים.