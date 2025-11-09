נועה קירל בטקסים המסורתיים לקראת חתונתה עם דניאל פרץ: טבילה במקווה עם אמה וגיסתה, הפרשת חלה וחינה מרגשת. החופה תיערך בשלישי, המסיבה ביום רביעי.

הסופר סטאר הישראלית, נועה קירל, מציגה את השלבים האחרונים בדרך לחופה. בין היתר כוכבת הפופ הפרישה חלה, טבלה במקווה ולא דילגה על טקס החינה המסורתי.

משם המשיכו הנשים לטקס הפרשת חלה מרגש, שבו הודתה קירל על הדרך שעברה, ולבסוף הגיעו לאירוע החינה המסורתי – שנערך בנוכחות דניאל פרץ וכל החברים. את ההפקה והעיצוב המרהיב של האירוע ליוותה כנרת חינה, שאחראית גם על הלוקים הצבעוניים של בני הזוג.

קודם לכן עשתה קירל טקס חינה מסורתי:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . קרדיט: אינסטגרם: נועה קירל.

החתונה עצמה תיערך בשני חלקים: ביום שלישי תתקיים החופה באירוע אינטימי עם בני משפחה וחברים קרובים בלבד, ואילו ביום רביעי ייערך האירוע המרכזי.

עוד באותו נושא נועה קירל לסרוגים: "הרב לאו חיתן את כל המשפחה – וגם אותנו" 12:50 | שיר לוי 3 1 ❤️

האירוע ביום רביעי צפוי לכלול חגיגה גדולה ויוקרתית בהשתתפות סלבס, אנשי תעשייה וכל המעגלים הרחבים יותר.