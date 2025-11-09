הסופר סטאר הישראלית, נועה קירל, מציגה את השלבים האחרונים בדרך לחופה. בין היתר כוכבת הפופ הפרישה חלה, טבלה במקווה ולא דילגה על טקס החינה המסורתי.
משם המשיכו הנשים לטקס הפרשת חלה מרגש, שבו הודתה קירל על הדרך שעברה, ולבסוף הגיעו לאירוע החינה המסורתי – שנערך בנוכחות דניאל פרץ וכל החברים. את ההפקה והעיצוב המרהיב של האירוע ליוותה כנרת חינה, שאחראית גם על הלוקים הצבעוניים של בני הזוג.
קודם לכן עשתה קירל טקס חינה מסורתי:
החתונה עצמה תיערך בשני חלקים: ביום שלישי תתקיים החופה באירוע אינטימי עם בני משפחה וחברים קרובים בלבד, ואילו ביום רביעי ייערך האירוע המרכזי.
האירוע ביום רביעי צפוי לכלול חגיגה גדולה ויוקרתית בהשתתפות סלבס, אנשי תעשייה וכל המעגלים הרחבים יותר.
